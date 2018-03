Casas del Infonavit en criminal abandono

Mientras cientos de familias de Quintana Roo harían el mayor sacrificio para conseguir una vivienda de interés social, tan sólo en la zona norte, el Infonavit ha detectado que hay al menos tres mil casas abandonadas que deberán ser reasignadas a través de créditos para beneficiar a quienes durante años han pagado renta.

Pero esa irregularidad no ocurre solamente en Cancún, Playa del Carmen o Tulum, porque en muchas colonias de Chetumal se pueden observar viviendas en total abandono, lo que demuestra que los dueños no tenían ninguna necesidad de adquirirlas o las desecharon al ver que ya no era posible hacer negocio con ellas.

Durante muchos años el Infonavit era muy severo con los requisitos para adquirir una vivienda; el más importante es que el interesado debería estar casado y tener al menos un hijo. Esta condición era tomada como correcta por aquellos que buscaban un crédito para una casa, pero era común hacer negocio cuando de por medio había una persona con dinero suficiente para obtener varios crédito, violando toda normatividad en la materia.

Era vox populi saber que determinado empresario o funcionario público se hacía de varias viviendas para rentarlas y sacar un provecho económico de esta ilícita acción, contando con la complicidad de las autoridades locales del Infonavit.

Los vecinos de cualquier colonia saben quiénes son los dueños de las viviendas abandonadas que deberían estar en manos de los trabajadores, incluso hasta señalan el número de las mismas que se rentan sin ningún problema.

Imagínese que un empresario o funcionario público adquiere 10 casas-habitación por las cuales paga al Infonavit modestos 500 pesos al mes –por cada una–, pero las rentan en dos mil pesos cuando menos. Un negocio nada despreciable.

Va Chanito Toledo para Cancún

El ex priista José Luis “Chanito” Toledo Medina es el candidato del PRD para la alcaldía de Cancún; el humo amarillo salió por fin de la sede nacional del sol azteca que va de la mano con panistas y el movimiento naranja.

“Chanito” Toledo se perfila como el retador más complicado para el Verde Ecologista y sus aliados del PRI y Nueva Alianza; aguardemos el inicio de las campañas en toda forma para evaluar a los combatientes del norte.