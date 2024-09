‘Casi muero en Cancún tras el ataque de un cocodrilo’: Ivana Manzur

En el más reciente episodio de su canal de YouTube, la psicóloga Silvia Olmedo, compartió la estremecedora historia de Ivana Manzur. La joven “abrió sus heridas” para relatar cómo sobrevivió al brutal ataque de cocodrilo ocurrido en Cancún en julio de 2021.

La hija del presidente del equipo de béisbol “Los Olmecas” de Tabasco, relató que durante unas vacaciones en el Caribe mexicano, luego que terminar de cenar en un restaurante con su familia, todo se convirtió una pesadilla.

El episodio, titulado “Casi PIERD0 la vida en Cancún por un cocodrilo”, forma parte de un episodio de “Caras vemos sufrimiento, no sabemos”, fue lanzado en YouTube el pasado 18 de septiembre, y generó gran impacto entre los espectadores, quienes destacan la valentía y fortaleza de Ivana al contar su traumática experiencia.

La joven relató que la pesadilla inició cuando disfrutaba de la noche con sus amigos y se dirigieron, a uno de los muelles ubicados en el kilómetro 14 del bulevar Kukulcán, lugar donde decidió grabar una historia de Instagram. Desafortunadamente, cuando ella posaba para una de las tomas, perdió el equilibrio, cayó accidentalmente a la laguna Nichupté, donde un cocodrilo que se encontraba en esa zona, la atacó.

En su relato, Ivana compartió que al abrir los ojos tras caer al agua, se encontró cara a cara con el aligátor.

“Cuando caigo, cerré mis ojos y cuando los abrí yo ya tenía el animal, aquí de frente a mí, vi como la boca de cerrada del cocodrilo y los ojos color amarillo, eso es algo, que nunca se me va a olvidar” .

El reptil la mordió en la pierna derecha y comenzó a arrastrarla hacia el fondo de la laguna, en un intento por ahogarla, mientras que con sus toscos y afilados dientes, le rasgaba el muslo. A pesar de la gravedad de la situación, Ivana encontró la fuerza para luchar contra el cocodrilo, logrando liberarse tras propinarle varios golpes.

“Yo dije, me voy a morir. Empecé a rezar y a desafiar a Dios en ese momento que dije: ¡Si de verdad existes, me vas a ayudar a salir de aquí! Yo entiendo que me voy a morir, pero no quiero… quiero que mis papás tengan al menos un cuerpo que llorar y fue entonces que luché” .

A pesar de que el traumático episodio ocurrió hace más de tres años, las heridas psicológicas siguen acompañando a la joven. De acuerdo con el testimonio de Manzur, la embestida del saurio, la dejó con heridas graves, pero afortunadamente pudo salir del agua tras ser rescatada por personal del restaurante.

Ivana Manzur destacó durante la entrevista que el restaurante no contaba con los protocolos, ni con las medidas de protección en caso de un ataque de cocodrilo, incluso señalo que en ese entonces no existían señalamiento sobre la presencia de estos animales en la laguna.

“No fue hasta al día siguiente que me entero de que el restaurante reportó el accidente como un desmayo” , la joven indicó que tras salir del agua intentó marcarle a sus papás; sin embargo, una de las meseras le quitó el celular. “Entonces yo dije que raro, yo no lograba entender y fue hasta que vi a mi mamá que dedujimos que me reportaron desmayada porque no tenían medidas de protección” .

Además, Ivana mencionó que durante esa noche del ataque los trabajadores de dicho hotel la sacaron por la “parte de atrás” para evitar que las demás personas presenciaran el resultado del brutal ataque del cocodrilo.

“De ahí en el muelle salí por una de sus salidas. Me acuerdo de que pasé por la cocina, o sea, como todo muy underground. Me llevaron y me hicieron a andar durante el camino” . La joven además agradeció el auxilio de unos de los trabajadores que con su cinturón preparó un torniquete casero, lo que al final logró por salvarle la pierna.

La joven relató con un ‘nudo en la garganta’, que después del ataque, fue llevada a un área de evaluación en el hospital donde, aun en estado de shock, comenzó a hacer comentarios humorísticos, comparando su tragedia con un episodio de la serie ‘Grace Anatomy’, posiblemente como un mecanismo de defensa.

Luego de los angustiantes momentos, su pesadilla en Cancún aún no terminaría, pues, más tarde, la situación se tornó crítica cuando fue llevada a cirugía tras someterse a múltiples pruebas médicas para descartar fracturas. “Me desperté con un miedo enorme de no volver a caminar”, confesó.

A pesar de las complicaciones que surgieron durante la operación, que duró más de cinco horas, Ivana logró salir con vida. La joven compartió durante la entrevista las images de como lucia su pierna después del ataque.

‘Casi muero en Cancún tras el ataque de un cocodrilo’ Ivana Manzur [Foto: Silvia Olmedo - YouTube]

No obstante, el verdadero desafío aún no había llegado. Manzur compartió, a través de sus redes sociales como Instagram y Tiktok, el paso a paso de su recuperación. La joven pasó un poco más de tres meses en el hospital, donde fue sometida a constantes procedimientos quirúrgicos.

A pesar de estar afrontando consecuencias psicológicas y físicas, Ivana enfrentó una batalla más y esta fue la invasión de su privacidad, luego que las imágenes de su estado postoperatorio fueron filtradas a medios de comunicación, lo que incrementó su angustia emocional.

A medida que su condición física mejoraba, también comenzaron a resurgir traumas emocionales. "Empecé a lidiar con la ansiedad y la recaída en mi trastorno alimenticio" , reveló durante la entrevista con Silvia Olmedo.

Ivana expresó que, al llegar a terapia, enfrentó sentimientos profundos de autodesprecio y miedo al observar el resultado de las operaciones. "Me miraba al espejo y me decía que me odiaba. Pensaba que nadie me querría". Sin embargo, la joven señaló que esa lucha interna fue parte de su viaje para comprender y aceptar todo lo ocurrido tras el ataque de cocodrilo en Cancún.

‘Casi muero en Cancún tras el ataque de un cocodrilo’ Ivana Manzur [Foto: Silvia Olmedo - YouTube]

A pesar de todo, y tras un largo proceso terapéutico que fue clave para Manzur, indicó que aprendió a ver al cocodrilo no como un enemigo, sino como un ser que actúa por instinto. Reconoció que su presencia en el hábitat del animal había provocado la violenta reacción. Incluso en TikTok compartió imágenes de ella visitando al estos reptiles y alimentándolos con piezas de pollo.

Aunque el ataque la dejó con cicatrices físicas y emocionales, Ivana continuó trabajado arduamente para superar sus miedos a través de la recuperación. "Después de un año y medio, volví al mar, pero solo acompañada".

También reflexionó sobre el impacto mediático de su caso y los comentarios negativos que recibió en redes sociales al calificarla de “imprudente y tonta”. A pesar de los mensajes de apoyo, los comentarios hirientes resonaban más en su mente, entendió que "cuando uno está en vulnerabilidad, tiende a magnificar lo negativo", explicó. Sin embargo, aprendió a gestionar su ansiedad y a enfocarse en el amor propio.

Finalmente, Ivana dijo estar optimista y desea convertir su experiencia en una herramienta para educar sobre la prevención de ataques de cocodrilo, en especial en las costas del mar caribe mexicano. "Es fundamental que la gente sepa que estos animales existen y habitan en las lagunas", además que no se debe tomar a la ligera la vida salvaje.

Con su historia, busca no solo compartir su fortaleza, sino también ayudar a otros a enfrentar sus propios desafíos tras sufrir un ataque de cocodrilo.

Con información de YouTube.