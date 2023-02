Casi uno de cada tres habitantes carece de alimentos en Q. Roo

Este lunes 20 de febrero, la gobernadora Mara Lezama presentó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y ante todo el país, a través de las cámaras de “La Mañanera”, lo que bien podría representar la bandera de su administración: Abatir la carencia alimentaria de casi 600 mil quintanarroenses en situación de vulnerabilidad o de pobreza.

Allá, en Palacio Nacional, Lezama Espinosa anunció la creación de una Agencia de Seguridad Alimentaria, un plan integral de ayuda a los que menos tienen y a los sectores desprotegidos como el campo y la pesca.

De esta manera, la titular del Ejecutivo en la entidad le hace frente a un grave problema que atañe a casi uno de cada tres habitantes de esta entidad, al pretender garantizar el suministro de alimento a lo largo y ancho del estado.

Es un proyecto de la máxima trascendencia, al tratar el derecho más importante que tiene toda persona, después de la vida misma: La alimentación diaria y nutritiva, y garantizarla debe ser máxima prioridad de todo gobierno.

Es así que Mara Lezama marca un alto, un “ya basta” de que los gobernantes se llenen los bolsillos y se tapen los ojos ante esta triste y lamentable realidad. Saber que hoy hay quintanarroenses que no tienen para comer, o al menos no de forma adecuada, y no hacer caso a ello, resulta deleznable, a todas luces repudiable.

Cierto es que existen pilares indispensables para que una sociedad funcione como son: La salud, la educación, la seguridad, entre otros, pero la base de todo esto, lo que le da sustento a estos pilares es la alimentación.

Muchos dicen: “primero la salud”, pero no puede haber salud digna sin una alimentación suficiente y nutritiva. Lo mismo la educación, un niño no puede ir a la escuela con el estómago vacío porque no aprenderá nada si tiene hambre. Y hoy vemos que gran parte de la inseguridad se basa en la pobreza, en gente que no tiene empleo, no tiene para comer y busca el sustento propio y de su familia, a través de la fuerza, de la delincuencia, lo cual no es justificable, pero es real.

Es así como se daría un gran paso rumbo a la paz, creando proyectos como éste y no con propuestas retóricas y pusilánimes, como los abrazos en vez de balazos.

De ese tamaño es el proyecto ambicioso del Gobierno de Mara Lezama, el cual fue presentado de manera integral, es decir que los alimentos, los productos se generarán a través del impulso, de un decidido apoyo a sectores como el campo y la pesca.

Pero además, la gobernadora habló del Tren Maya, en el cual se proyecta que Quintana Roo surtirá de turismo a las diferentes entidades del sureste, lo que les brindará riqueza y empleo; sin embargo, se contempla una retroalimentación, en el que esas entidades envíen comestibles al estado, con lo cual se propone un crecimiento de una zona históricamente abandonada.

El proyecto de esta agencia suena bastante alentador, como también ambicioso, por lo que será indispensable el apoyo decidido de todos los sectores, como el empresarial, concretamente los hoteles, restaurantes y comercios para otorguen productos de óptima calidad que ya no les funcionan o que ya no son ofrecidos a sus clientes.

Esta propuesta no fue hecha sobre las rodillas, al contrario, fue creada con base en un proyecto de estado en busca de abatir tanta desigualdad, y por ello, Mara Lezama habló también de la total transparencia que habrá en el manejo de esta noble propuesta.

Durante años, se le ha dado la espalda a la gente vulnerable, a los pobres que, para los gobernantes, sólo son utilizados en tiempos electorales, sacando provecho de manera miserable de una pobreza lacerante.

El proyecto ahí está y suena alentador y viable, claro, con la participación de todos.