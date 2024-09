La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó la regularización del club de playa Punta Venado, donde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso sanciones por construir sin autorización.

El promovente ingresó el año pasado una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) por obras que se ubican en las inmediaciones de los terrenos de Calica, que también han sido sancionados.

La promovente, una persona física de nombre Rosa María Joaquín Alcérreca, buscó la regularización del proyecto de impacto ambiental que comenzó a edificarse sin anuencias desde hace más de dos décadas.

“Las obras a señalar son las mismas que actualmente se encuentran en el predio y que estuvieron sujetas al procedimiento administrativo instaurado por Profepa” , informó la promovente.

Caso Calica: Semarnat rechazan regularización de Punta Venado [Foto: Octavio Martínez]

Hasta ahora, la Semarnat no ha dado a conocer el resolutivo sobre la razones por las que no otorgó el permiso en el área, las cuales se encuentran en riesgo de no volver a ser operadas.

La promovente de Punta Venado buscó regularizar diversas obras ejecutadas desde hace más de dos décadas en un predio de aproximadamente 203 hectáreas. Este punto se ubica a unos 15 kilómetros al sur de Playa del Carmen.

Ahí, el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador ha puesto especial interés, debido a la explotación de material pétreo que realizó Calica durante años.

Este no es el primer particular que busca regularizar sus obras, pues al menos tres más han realizado este tipo de gestiones desde el año pasado. Pero en esta zona ubicada al sur de Calica, el gobierno federal, por medio de la Semarnat, ha evitado otorgar permisos de impacto ambiental, con la construcción de casas y hoteles.