Caso IMSS Playa del Carmen: camillero da su versión, ‘¡Salí por un pin$% agujero!’

El cuerpo de la niña de seis años, Aitana ‘N’, quien murió prensada por un elevador en un IMSS en Playa del Carmen, llegó a su natal Yucatán, para qué se llevarán a cabo el velorio y funeral correspondiente.

Los padres, Patricio ‘D’ y Deimy ‘C’, acompañados de sus amigos, se reunieron para dar el último adiós a su hija. Quien murió prensada por un elevador en un hospital del IMSS No. 18, en Quintana Roo.

El cuerpo de la menor de 6 años de edad llegó la madrugada de este miércoles al municipio de Tinum, Yucatán. La familia realizará el acto de velación de Aitana para su posterior sepelio en el Panteón Municipal, programado para las 05:00 de la tarde.

El delegado del IMSS en Quintana Roo, Dr. Enrique Leobardo Ureña Bogarín, explicó que la menor había sido internada el 9 de julio por dengue.

Las primeras investigaciones indican que el ahora detenido, quien se rumora se trate del camillero, trasladaba a Aitana ‘N’ hacia el segundo piso del hospital, cuando al ingresar al elevador, esté de manera repentina, comienza a subir cuando aún no entraba por completo la camilla en la que estaba la paciente.

Horas antes del accidente, informó el doctor Ureña, que ya se había reportado la falla del elevador y se notificó a la empresa encargada del mantenimiento.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo reportó la detención de un hombre, identificado como Víctor ‘F’, quien se presume se trata del camillero que acompañó a la menor de seis años.

En un video difundido en redes sociales muestra al trabajador esposado a una cama del mismo hospital.