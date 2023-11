Caso Lydia Cacho: Ordenan revisar medidas cautelares para Mario Marín

Un juez ordenó la revisión de las medidas cautelares que mantienen tras las rejas al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, acusado de tortura en contra de la periodista Lydia Cacho.

El juzgado tercero de distrito ordenó al juzgado segundo de distrito la causa penal 26/2018, por lo que esta es una audiencia más de revisión, solicitada por el exmandatario priista para seguir su juicio en libertad.

El objetivo es que Marín Torres es llevar su proceso en libertad, pues actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Almoloya de Juárez.

Aracely Andrade Tolama, abogada defensora de Lydia Cacho, comentó que este es un intento más de parte del exgobernador por llevar su proceso en libertad, pero no puede hacerlo, debido a que es imputado del delito de tortura, el cuál es considerado grave.

"(Además) no cumple con ninguno de los supuestos para que se le cambie la medida cautelar: no acredita arraigo en Quintana Roo, menos en Almoloya, porque está ahorita ahí. No tiene ningún elemento para pedirlo".