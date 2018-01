Esperan decisión de Suprema Corte en caso Tajamar (video)

Stephani Blanco/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La moneda en el caso Malecón Tajamar aún está en el aire, ya que aún quedan las resoluciones de amparo que los inversionistas interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia.

El recurso de revisión 88/20/2107 fue hecho por algunos quejosos y el mismo Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) desde el 8 de junio de 2017 y no ha sido resuelto y mientras eso no suceda no pueden decir que el caso está cerrado, mencionó Miguel Ángel Lemus Mateos, representante de la Comisión Inmobiliaria del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE).

Ya el CCE mantuvo una reunión con 80% de los inversionistas, que son 30 empresas, muchos no se conocían y cada quien estaba tomando acciones individuales, ahora están haciendo un consenso y en total juntaron a dueños de 450 mil metros cuadrados de Tajamar.

“Estamos de manera colectiva analizando alternativas y defendiendo los recursos que existen en la Suprema Corte de Justicia”, agregó.

Para el representante del CCE el sitio ahora está secuestrado y lo que pretende un grupo es echar para atrás el plan de desarrollo urbano en la zona donde generarían diferentes proyectos.

Está en proceso de revisión un amparo en materia administrativa, están analizándolo y quien pondrá el punto final es la Suprema Corte, pero para el CCE y las autoridades deben velar por el interés de la colectividad.

La zona ya no es una zona protegida ya que los flujos hidrológicos están cortados, ya hay una infraestructura y esto está ocasionando que no cuente con seguridad, hay perros y está siendo un lugar para la delincuencia, pues no tiene alumbrado público a causa de que no pueden ingresar vehículos en el sitio.

“Habrá otra reunión la siguiente semana y esperaremos la resolución final”, mencionó Lemus Mateos.

Ya no hay más amparos que hacer y habría que analizar qué es lo que va hacer Fonatur para sacar dos mil millones de pesos para pagar a los inversionistas que confiaron y que sería un mal precedente para el destino de que no hay certeza jurídica.