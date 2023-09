Caso reabierto

El sistema de justicia tiene una peculiaridad notable, que es su capacidad para corregir el curso de la injusticia cuando se identifican fallas o irregularidades en los procesos legales.

Esta semana, hemos sido testigos de un ejemplo elocuente de este principio en acción, con la noticia de que el caso del fallecimiento de Rossina Castillo Rodríguez ha sido reabierto.

Rossina Castillo perdió la vida en un trágico accidente en el que el vehículo era conducido por el presidente municipal de Bacalar, José Alfredo Contreras Méndez, conocido como "Chepe".

Las acusaciones de homicidio y violencia familiar en su contra han sacudido a la comunidad y han dejado a la familia de la víctima en una búsqueda desesperada de justicia.

El padre de Rossina, Marco Antonio Castillo Tun, no se rindió y consideró ilegal el acuerdo emitido por el fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, que decretaba la extinción de la acción penal contra "Chepe" Contreras.

Con valentía, Castillo Tun solicitó a la autoridad judicial una audiencia para combatir esta determinación, argumentando que se cometió una injusticia que afectó a su hija.

El resultado fue una decisión crucial por parte del juez de control, Rodrigo Barrera Díaz, quien accedió a reabrir el caso.

La fecha del jueves 28 de septiembre de 2023 ha sido marcada como el día en que se llevará a cabo la audiencia de control judicial. Este evento será realizado mediante videoconferencia en tiempo real, brindando la oportunidad de una audiencia justa y transparente.

El alcalde bacalarense José Alfredo Contreras Méndez, junto con su abogado, están citados a comparecer en esta audiencia. Es importante destacar que en caso de no asistir o no presentar justificación, se les aplicará una multa económica y se procederá a la aceptación de la impugnación.

Este acontecimiento marca un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia para Rossina Castillo, y en medida que se avanza en la defensa de su memoria, "Chepe" Contreras se encuentra cada vez más cerca de enfrentar las consecuencias legales de sus acciones.

Es fundamental recordar que, en una democracia saludable, nadie debe estar por encima de la ley, y todos los ciudadanos tienen el derecho fundamental de buscar justicia cuando creen que se ha cometido una injusticia.

Este caso es un recordatorio de que la perseverancia y la búsqueda de la verdad pueden prevalecer, incluso en situaciones desafiantes cuando actores políticos se sienten dueños de la verdad y son capaces de torcer la ley a su conveniencia.

A medida que esta historia continúa desarrollándose, esperamos que la justicia prevalezca, y que la memoria de Rossina Castillo Rodríguez sea honrada adecuadamente.

Además, con este nuevo logro en la defensa de Rossina Castillo, “Chepe” Contreras se encuentra cada vez más cerca de pisar la cárcel, toda vez que ya no cuenta con el manto protector de sus principales defensores: el ex gobernador Carlos Joaquín González y el ex fiscal Óscar Montes de Oca.

¿Se hará al fin justicia para Rossina Castillo?