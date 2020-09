Casos coronavirus en Cancún, hoy 08 de septiembre de 2020

CANCÚN, Q. Roo.- La presidente del municipio de Benito Juárez, Mara Lezama, dio a conocer los avances en beneficio de los pobladores tras el impacto de la pandemia por coronavirus.

A través de sus redes sociales, la edil compartió que regresar a las playas es un logro y una responsabilidad de todos. Es por ello que invitó a los cancunenses a recordar que nos encontramos en una pandemia, y aunque a partir de este lunes, de forma gradual y en un horario de 9 a.m. a 5 p.m., es posible hacer uso de las siguientes playas: Delfines, Chac Mool y Las Perlas, debe hacerse en apego a las reglas y/o protocolos establecidos, incluyendo un aforo del 60% para respetar la sana distancia, grupos no mayores a 5 personas y no están permitidas bebidas alcohólicas.

“Es importante en todo momento, seguir las indicaciones de las autoridades”, puntualizó Lezama.

Por su parte, el Ayuntamiento de Benito Juárez destacó que para mejorar la calidad de vida de los habitantes, en Benito Juárez se desarrolla obra pública prioritaria en rubros como pavimentación, drenaje, instalaciones deportivas, electrificación y movilidad, entre otros.

Previo a su Segundo Informe de Gobierno, la alcaldesa detalló que las acciones de amplio beneficio social en este rubro, emprendidas por su gobierno, son de manera integral para abatir los años de rezago en infraestructura que tenían habitantes de diferentes zonas, ya que por ejemplo en la región 227 se emprendió la pavimentación de calles en dos etapas, y también la construcción de la red de drenaje en dos etapas, se informó en un boletín de prensa.

A esto se suman importantes proyectos para ampliar y mejorar los recintos deportivos que son de gran utilidad para el esparcimiento de miles de niños, jóvenes, adultos y familias, como son la construcción de la cancha de usos múltiples y parque en la región 202. Asimismo, mencionó, una cancha de tocho bandera en la región 200, una cancha de fútbol y parque en la región 99, más el mejoramiento de espacios públicos en los alrededores del parque de la región 92, conocido como parque “El Rotario”, y el ubicado en la región 239. Refirió la construcción de un Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) para la región 99 y la electrificación en la región 237, junto con el mejoramiento de imagen de movilidad urbana.

La primera edil subrayó que para brindar un mejor servicio a los ciudadanos y en ambos casos por ser lugares sumamente concurridos por la población, se hizo la rehabilitación del Registro Civil de la supermanzana 22 y, de igual forma, la rehabilitación de la Dirección de Protección y Bienestar Animal.









7827 recuperados de Covid-19 en Quintana Roo

La Secretaría de Salud en el estado de Quintana Roo informó sobre los avances de la pandemia por Covid-19 en la entidad.

De acuerdo con el comunicado técnico diario, actualizado hasta el mediodía de este martes, en Quintana Roo se presentan los siguientes casos de infección por la cepa de Wuhan:

7220 casos negativos .

. 559 casos en estudio.

10 mil 813 personas identificadas como infectadas por el virus.

7827 recuperadas .

. 1111 en aislamiento social.

394 hospitalizados.

1481 defunciones.