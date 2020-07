Casos coronavirus en Cancún, hoy 29 de julio de 2020

CANCÚN, Q. Roo.- La presidente del municipio de Benito Juárez, Mara Lezama, dio a conocer los avances de la pandemia por coronavirus en la población.

La edil informó a través de sus redes sociales que este miércoles fue lanzada la campaña “Todos contra el Covid-19”, una nueva línea de acción que promueve el cuidado personal y colectivo como únicos métodos para frenar los contagios en la lucha contra la pandemia.

“La pandemia continúa así que no nos confiemos: quedémonos en casa, sigamos lavándonos las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial, no nos toquemos la cara con las manos sucias, respetemos la sana distancia, no hagamos reuniones colectivas y muy importante, usemos el cubrebocas”, enfatizó Lezama.

Asimismo, la alcaldesa indicó que para continuar haciéndole frente a la Covid-19, instruyó la creación de la Policía de Reacción COVID-19 (PRC).

Esta división estará conformada por elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito bien capacitados para vigilar la correcta aplicación de medidas sanitarias en Cancún.

“Cuidar la salud de las familias de nuestro municipio será su máximo compromiso, por lo que son parte fundamental para tener éxito en esta batalla. ¡Estoy muy agradecida por su gran vocación de salvar vidas!”, destacó Mara.

Por su parte, el Ayuntamiento de Benito Juárez invitó a la ciudadanía a participar en el curso “3 pasos para lograr el éxito en tu negocio”, el cual será impartido por el ingeniero Omar Rayas, como parte de las actividades que realiza la Dirección General de Desarrollo Económico.

Esta capacitación se brindará el jueves 30 de julio de 12 a 14 horas. Y los interesados deberán registrarse en el número 998 1142423, en donde se requiere que proporcionen la siguiente información para considerar su espacio:

Nombre completo.

Fecha de nacimiento.

Curp.

Número de celular.

Número de personas en vivienda.

Domicilio completo.









3535 recuperados de Covid-19 en Quintana Roo

La Secretaría de Salud en el estado de Quintana Roo informó sobre los avances de la pandemia por Covid-19 en la entidad.

De acuerdo con el comunicado técnico diario, actualizado hasta el mediodía de este miércoles, en Quintana Roo se presentan los siguientes casos de infección por la cepa de Wuhan:

4902 casos negativos .

. 740 casos en estudio.

7405 personas identificadas como infectadas por el virus.

3535 recuperadas .

. 2456 en aislamiento social.

451 hospitalizados.

963 defunciones.