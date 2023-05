Casos de personas desaparecidas aumentan en Cancún; alertan organizaciones

Las dos organizaciones de buscadoras de personas desaparecidas advierten de un aumento en el número de casos, al asegurar que en los últimos meses han recibido alrededor de 15 personas nuevas de las cuales no se sabe su paradero.

María Dolores Patrón, de la asociación Madres Buscadoras de Quintana Roo, señaló que, al empezar, tenían cuatro casos, pero un mes después cuentan con siete.

El último caso, que se dio a conocer el miércoles pasado en una conferencia de prensa en la explanada del Palacio Municipal de Benito Juárez, fue el de Juan Daniel Chegue Mora, de 16 años de edad, reportado ante las autoridades desde el pasado 3 de mayo.

Patrón Pat, madre de Francisca Mariner Flores Patrón, desaparecida el 22 de junio de 2020, comentó que si bien las autoridades registran escasos resultados y muchas omisiones en las investigaciones, se mantendrán en el trabajo cercano con la Fiscalía General del Estado (FGE), debido a que ha habido algunos avances.

“Vamos a seguir con ellos, porque de alguna u otra manera hemos tenido avances, muchos que llegaron con retraso, porque debieron darse en su momento, pero ahora es bueno que se estén dando, no importa que sea tarde, pero mantenemos nuestras esperanzas que con esos avances en los expedientes, podríamos encontrar a nuestras hijas”.

Por su parte, Romana Rivera Ramírez, fundadora del colectivo Verdad, Memoria y Justicia, señaló que en los últimos meses han recibido alrededor de 12 de los 54 casos de personas desaparecidas que han registrado, aunque algunos no son recientes, sino que se acercan debido a los escasos resultados de las autoridades para dar con su paradero.

”Las cifras sí pudieron haber aumentado, aunque no todas las víctimas nos buscan. Tenemos un aumento de víctimas, pero algunas ya llevan tiempo siendo buscadas”.

Señaló que han detectado que, en muchos casos, se acercan al colectivo, debido a que saben que pueden ayudarles a presionar a las autoridades a organizar búsquedas, por lo que incluso han tenido fichas de personas desaparecidas en el sur del estado, como:

La entrevistada, quien es madre de Diana García Rivera, quien es buscada desde el 22 de febrero de 2020, aseguró que permanecerán con el trabajo cercano a las autoridades, no por confianza, sino porque son los capacitados para realizar las operaciones de búsqueda e investigación y mantener la vigilancia en el trabajo de investigación.

“Nosotros como víctimas hemos perdido confianza no sólo en la autoridad investigadora, sino en todo tipo de autoridad, porque hemos tocado muchas puertas con los tres niveles de gobierno, si nosotros no estamos atrás de ellos, esto no va a avanzar”, aseguró, para añadir que si alguien se siente solo en la búsqueda de un familiar, se acerque a las organizaciones, quienes le darán acompañamiento en su caso.