Cautiverio: La razón que evita el desarrollo correcto de las aves en Q. Roo

El cautiverio es la principal razón por la que diversas especies de aves locales y exóticas no pueden desarrollarse en Quintana Roo, al punto que son incapaces de volar.

Alberto Charles Saldívar, fundador de la asociación Fauna Digna, señaló que actualmente hay al menos cuatro aves exóticas y dos endémicas bajo el resguardo de esta organización, de las cuales al menos la mitad no cuenta con la fuerza para volar, debido a que estuvieron enjauladas en cautiverio más de 10 años.

Cabe señalar que estas aves pueden tener un tiempo de vida de más de 80 años.

Además, el entrevistado compartió que al mes puede recibir entre 30 y 50 llamadas de ciudadanos e instituciones que piden apoyo para resguardar o pedir información de un animal silvestre, de las cuales, alrededor del 50% son sobre aves.

“El 95% no trae origen. (…) El problema más grave es que no trae ninguna otra explicación, no viene el origen, no viene prácticamente nada. Mucha gente se las encuentra, mucha gente las denuncia, entonces no puedes armar el historial”, comentó.