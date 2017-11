Celebra El Tri 49 años con nuevo disco

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Celebrando 49 años de trayectoria musical y con el disco número 50 en las manos, el maestro Alex Lora platicó en exclusiva para Novedades de Quintana Roo lo que ha sido este largo camino en la escena del rock nacional.

“El 12 de octubre del 68 fue mi primera tocada, 10 días después de lo sucedido en Tlatelolco y cuando “El Tibio Muñoz” ganó la medalla de oro, ahora el 12 de octubre de este año se cumplieron 49 años ininterrumpidos de rocanrolear” comenzó el diálogo el maestro Alex Lora.

La agrupación liderada por Alex Lora, El Tri, se encuentra actualmente promocionando su álbum número 50, “Nacimos para rodar y… me vale madres”, el cual como ha sido desde el inicio de la banda dedica cada uno de sus temas a algún movimiento social o tema de actualidad, “lo que la banda siente y quiere comunicar”.

Después de 49 años de éxitos y de ser una banda icónica en nuestro país, Alex Lora asegura que no ha sido fácil; sin embargo, ahora la banda se encuentra más firme y preparada que hace 49 años.

“Ha sido un trabajo infinito, como de doctor, tenemos que estar siempre al pie del cañón echándole todas las ganas, por eso estamos celebrando que a pesar de todas las críticas, las envidias, la satanización, la represión y todo lo que hemos tenido que sortear para seguir adelante, estamos más frescos que nunca y más capacitados para rocanrolear en este momento de lo que estábamos hace 49 años, con tantas tocadas, he aprendido a tocar el principal instrumento principal de la música de El Tri que es la voz del público rocanrolero, a medida que el público participa con nosotros se hacen el instrumento principal de nuestra música”, afirmó.

Gracias a los temas de actualidad social, El Tri de Alex Lora se ha convertido en una institución que se encuentra grabada en la piel de los mexicanos, Lora asegura que las canciones que inventa son justamente lo que la raza siente, opina y quiere comunicar, pues a pesar de su música no ha tenido tanta difusión como la de algunas otras bandas comerciales el público ha mantenido esas canciones en su corazón durante 49 años.

Alex Lora se encuentra promocionando su álbum número 50 “Nacimos para rodar y… me vale madres”. (Foto: SIPSE)

“Para que eso suceda se necesita un poco de gracia y otra cosita, imagínate, canciones que inventé hace 40 años como Oye Cantinero, Los Impuestos, Abuso de Autoridad, Qué viva el Rocanrol, ADO, Es lo mejor y otras más, en este momento están igual o más vigentes que cuando las saqué, la gente las canta como si las hubiera inventado a principios de este año” platicó el rocanrolero mayor.

El peculiar título de este álbum, que es el número 50 de la agrupación, se crea por dos de sus temas principales “Nacimos para rodar y…”, canción dedicada a los ‘bikers’, que en sus rodadas siempre van acompañados de la música de El Tri, y “Me vale madres”.

“Gracias a Dios y a la virgencita de Guadalupe que me ha dado la inspiración para inventar las rolas que he inventado"

Además el nuevo material contiene la rola Arcoiris, “dedicada a la comunidad gay que quiere ser aceptada por su familia, por su entorno y por la sociedad, está la rola para las mamás que se llama Todo se lo debemos a nuestras mamás, una rola dedicada a los atletas con capacidades diferentes que se llama Felicidades Campeón, viene El Gasolinazo, la de los 43, la que le compusimos a Donald Trump que se llama Por qué no te mueres, Mis rolas son los máximo para mí, un popurrí mexicano con temas como No vale nada la vida, México lindo y querido, Cielito Lindo, entre otras rolas, así que es un álbum de actualidad inmediata, canciones que desde antes de haber sido grabadas estaban en el corazón de la banda tatuadas, por eso cuando escuchan El Gasolinazo, El Arcoíris, En un día cualquiera, De que los hay los hay, parece que ya se la sabían desde antes” comentó orgulloso de este nueva entrega musical el maestro Lora.

Lora como siempre tiene que agradecer antes que a su público a alguien muy especial que lleva siempre en sus guitarras, en sus playeras y en su corazón: “Gracias a Dios y a la virgencita de Guadalupe que me ha dado la inspiración para inventar las rolas que he inventado y principalmente que me ha dado salud para cantarle a la raza durante todo este tiempo. Ahora estamos mucho más capacitados y más frescos que hace 49 años, el ingrediente principal de nuestra música cada vez lo dominamos mejor, porque decimos lo que la raza siente”.