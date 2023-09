Celebra +Novedades Quintana Roo su primer aniversario.

Con más de 260 transmisiones, +Novedades Quintana Roo celebra un año al aire, y lo hace renovando su imagen. A partir de este lunes, el espacio conducido por el periodista Carlos Mendieta tendrá un nuevo concepto gráfico.

De esta manera, la audiencia que se conecta a través de las redes sociales de Novedades Quintana Roo, podrán seguir las noticias de una manera más dinámica.

señaló el productor, Jorge Aguilar.

Durante casi medio siglo, Novedades Quintana Roo ha sido el medio líder del estado, así como sinónimo de innovación e información, al apostar siempre por nuevos retos. El primero fue en 1996 con el lanzamiento de Novenet.com.mx.

En 2004 dio paso a Sipse.com, el portal informativo de referencia en el Sureste de México, y en septiembre de 2022 nació +Novedades Quintana Roo, renovando el compromiso informativo con la sociedad, pero sobre todo con una nueva generación.

dijo Iván Cadena, reportero.

Asimismo, el proyecto está conformado por un equipo de profesionales, que durante este año se han encargado de documentar lo que ha sido noticia en el estado.