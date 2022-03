Celebran cancunenses Día Mundial del Teatro

Desde muy temprano las actividades en torno al Día Mundial del Teatro comenzaron a vislumbrarse en la ciudad, luego de que diversos colectivos artísticos desde meses antes comenzaron los preparativos para este 27 de marzo honrar como se merece el Día Mundial del Teatro.

La celebración comenzó a las 3 de la tarde en el teatro 8 de octubre con la puesta en escena Fosse by CIAE, un programa artístico que presentó números musicales del gran coreógrafo Bob Fosse; posteriormente, 40 minutos después, se presentó el monólogo de Claudia Hifalgo, “Pero no me pega”, el cual narra la historia de una mujer maltratada y a las 4 de la tarde, el maratón de teatro continuó con el montaje a cargo de la compañía Comedian Teatro, Dogma, de Héctor Izaguirre la cual dentro de su mensaje deja otra perspectiva de lo que significa soñar. Finalmente, en punto de las 5 de la tarde llegó al escenario Drácula Gay del maestro Tomás Urióstegui bajo la dirección de Gina Saldaña y la gran actuación de Luis Miguel Cabrera.

Drácula Gay de Luis Miguel Cabrera se presentó en el Teatro 8 de Octubre. (Foto: J. Díaz)

Dogma de Comedian Teatro capturó la atención de los presentes bajo el marco del Día Mundial del Teatro. (Foto: J. Díaz)

El festejó siguió en el emblemático Parque de Las Palapas, donde artistas, cantantes, teatreros, bailarines y cuenta cuentos unieron su talento ante decenas de personas que extrañaban ver con vida este bello y emblemático escenario.

Los pequeños del ballet NaatKán se sumaron a los festejos. (Foto: J. Díaz)

La tarde arrancó con la hermosa música de Cri Cri a cargo de Ramón Bravo, quién dio pie a un breve cuento a cargo de Letika Flores y posteriormente el público escuchó de voz de Carlos Mena la poesía convertida en cuento “Mi hermana quiere ser una sirena”.

Teatro de títeres a cargo de la talentosa Araceli Pszemiarower encantó a los asistentes más pequeños. (Foto: J. Díaz)

La música y el baile estuvo a cargo de las bellas pequeñas del ballet Naatkan y el gran bailarín Wily Funk; posteriormente la compañía Camaleones tomó el escenario con un fragmento de la obra El juego que todos jugamos de Alejandro Jodorowsky.

Daniel Gallo puso el sabor a la noche con sus divertidos cuentos. (Foto: J. Díaz)

El programa siguió hasta cerca de las 10 de la noche, con la participación de Arte de Cancún, Daniel Gallo y los cantantes Sofía Meneses y Michel Avalúos, entre otros, llenando el escenario de la magia especial que solo el teatro puede transmitir al público, quién escuchó con respeto y entusiasmo el Mensaje del Día Mundial del Teatro en voz de todos los artistas participantes de este espectáculo comandado por Paco Alzaga y Saúl Alexander Sáez de Movimiento Artístico Cancún.