Celebran el Día Mundial del Teatro con amplio cartel de actividades

El “Día Mundial del Teatro” fue celebrado por promotores y espacios culturales del sur del estado con funciones de teatro, talleres, conferencias y otras actividades, realizadas en el Foro: 21 y el Estudio Profesional en Danza y Teatro Telón 21.

Este domingo 27 de marzo se conmemoró el “Día Mundial del Teatro” , por lo que artistas del sur del estado efectuaron durante tres días el “Octavo Festival Independiente”, del 25 al 27 de marzo. Irving Fuentes Jiménez, administrador y director en Estudio Profesional en Danza y Teatro Telón 21, dijo que en las actividades participaron artistas culturales provenientes de Yucatán, Baja California Sur y Quintana Roo.

Señaló que entre los promotores y organizaciones culturales participantes se encuentran Ilsee Morfín y Ricardo Paredes, de La Tribu Títeres; y Roberto Franco, provenientes de Mérida Yucatán.

También, Ricardo Pinzón de la organización Bichos Teatro, de Baja California Sur, así como Iván Carrillo e integrantes del Grupo de Artes Escénicas Telón 21, todos de Chetumal.

“Hoy volteo la mirada hacia ese paso en el que dije sí, vamos a hacerlo, y me doy cuenta de lo gratificante que es caminar por un sendero y abrir brecha y saber que la meta aún está lejos pero que lo que dejó atrás es un camino de entereza, de fortaleza y de mucho aprendizaje para el que lo quiera seguir” .

La celebración del Día Mundial del Teatro inició con la presentación de cuatro obras en el Teatro "8 de Octubre": Fosse by CIA de Carolina Zepeda; "Pero no me pega" de Claudia Hidalgo; Dogma de Héctor A. Izaguirre y Drácula Gay de Tomás Ustusástegui.