Felipe Carrillo Puerto mantendrá en funcionamiento los dos cementerios de la ciudad para la celebración del Día de Muertos el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, con medidas estrictas para prevenir el contagio de Covid-19.

Jorge Tomás Álvarez García jefe de la dirección de Servicios Públicos municipales, expresó que se permitirá el acceso del mínimo, se prohibirá la entrada a familias enteras, además de que se evitarán las aglomeraciones, entre otras acciones.

“Son fechas especiales para las familias y no podemos prohibirles sus derechos, sin embargo, vamos a estar aplicando acciones que nos ayuden a prevenir los posibles contagios, a pesar de estar en semáforo amarillo seguimos en contingencia y no podemos bajar la guardia en cuanto al Coronavirus”.

Expresó que durante esas fechas se contará con el apoyo de seguridad pública, participación ciudadana, quienes serán los encargados de cuidar las entradas y vigilar que se cumplan las medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, gel anti bacterial, el distanciamiento social, entre otras.

Dijo que se esperan más de seis mil personas como en todos los años, pues conforme a sus datos, el antiguo cementerio que se ubica en la colonia Juan Bautista Vega en la calle 62 entre 51 y 53, tiene más de cinco mil tumbas; y el nuevo que está en la colonia Javier Rojo Gómez calle 45 entre 44 y 46 va a llegar a los 500.

Además como cada año independiente de estas nuevas medidas, se están realizando acciones de limpieza y eliminación de criaderos de moscos, para evitar otros factores de riesgo tras la visita de decenas de personas durante los días festivos al Día de Muertos.