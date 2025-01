La Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos se deslindó de los grupos que operan las 24 horas en Cancún, de las cuales no hay una cifra exacta, pero que se calcula entre 4 a 5 grupos que utilizan el logo de Alcohólicos Anónimos, en diversas colonias y regiones de Cancún.

Roger A, delegado de la agrupación en este polo turístico, explicó que la agrupación oficial, tienen sesiones diarias de una hora a hora y media.

“En diversos puntos de la ciudad se pueden observar principalmente en las regiones, sitios en donde se visualiza el logo de la agrupación y un anuncio donde informan que sesionan las 24 horas", comentó.

De acuerdo con la Central Mexicana de esta agrupación en Cancún, estos grupos no pertenecen a este movimiento internacional, sino que toman algunos de sus preceptos, para llevar a cabo diversas acciones, las cuales no siempre están vinculadas a los objetivos de la institución.

Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos se deslinda de grupos 24 horas en Cancún / (Foto: SIPSE)

El delegado indicó que uno de los objetivos de la Central Mexicana es no entrar en polémicas, sin embargo, reconoció que hay grupos que no pertenecen o no son reconocidos por la instancia, y que utilizan los logos para llevar a cabo su propio tipo de terapias, las cuales, muchas veces no concuerdan con los 12 pasos que se conocen a nivel mundial.

“No tenemos un número exacto pero sí han sido denunciadas estas agrupaciones por parte de personas que han asistido a sus sesiones y que anteriormente han estado con nosotros y notan la gran diferencia”, aseguró.

De acuerdo con la información recabada, algunos grupos cobran cuotas fijas entre los 50 y 150 pesos para asistir a las sesiones, lo cual tampoco forma parte de los reglamentos, por lo que son agrupaciones que están lucrando con la enfermedad y las ganas de las personas de recuperarse.

A esto se suma el hecho de que estos grupos realizan retiros llamados "Haciendas", para personas alcohólicas o con otro tipo de adicciones, cobrando entre mil 500 a dos mil pesos, por un fin de semana, y tampoco forma parte de las actividades de AA oficial.