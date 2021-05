Centro de Salud carece de medicamentos en Bacalar

Desde hace 10 años, el Centro de Salud de la comunidad de Chacchoben en Bacalar se está cayendo a pedazos, las paredes han quedado descuadradas y para colmo de males no hay medicamentos, denunció Mario Jiménez, habitante del lugar con padecimiento de diabetes.

“Recientemente me cortaron una parte del pie y fui a que me hagan curaciones aquí en el Centro de Salud, hay enfermera, hay una buena doctora, pero no hay medicinas ni para hacer curaciones, y el lugar se cae a pedazos”, denunció.

Dijo que esta problemática tiene más de una década, sin embargo, ninguna autoridad ha implementado acciones para sacar del abandono a ese Centro de Salud, mientras que la situación se complicó porque hace dos años se quedaron sin medicamentos en el lugar.

Con más de 40 años viviendo en Chacchoben, dijo que ha visto que mientras la economía del lugar sube debido a la explotación turística de las ruinas, los servicios médicos han ido en decadencia, lo que los obliga a salir en busca de atención médica.

“Para ir a Bacalar tenemos que pagar 70 pesos al entronque, de ahí otros 70 pesos hasta Bacalar o más si vas a Chetumal, más taxis y alimentos y si vas un día y te piden que regreses, ya gastaste un dinero que hace falta para la comida”, expresó.

Aseguró que antes de la pandemia, los ejidatarios recibían hasta dos mil pesos cada mes por utilidades de las entradas de turistas a las ruinas, sin embargo con la pandemia el lugar cerro y llevan un año sin recibir este recurso que los ayudaba a sobrevivir.

Personal del Centro de Salud del lugar, denunció el abandono por parte del sector salud, que dijo tiene sin medicamentos desde hace mucho tiempo al lugar, y únicamente emiten recetas y los mismos pacientes tienen que ver como surtirlas.

Por temor a represalias, no dieron sus nombres, pero confirmaron que el lugar se está cayendo a pedazos.

“Tenemos temor y la gente dejo de venir también por temor, además de que no tenemos medicamentos del cuadro básico y ni siquiera para realizar curaciones de nuestros pacientes con enfermedades como diabetes o personas con heridas comunes”, finalizaron.

