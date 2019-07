Otoniel Segovia clausura centro de rehabilitación en Chetumal

Enrique Mena/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El presidente municipal de Othón P. Blanco, Otoniel Segovia Martínez, negó la licencia de funcionamiento al Centro de Rehabilitación Oasis, dejando a 25 jóvenes sin la posibilidad de concluir sus tratamientos contra las adicciones.

Denisse Marisol Reyna Castro, directora del Centro de Rehabilitación en Chetumal, reconoció que el presidente municipal no quiso atender el caso para la autorización de la licencia a pesar que se trata de jóvenes que quieren alejarse de los vicios y tener una vida sana y libre del alcohol y las drogas.

También te puede interesar: Construirán clínica contra adicciones en Playa del Carmen

Explicó que el próximo martes serán desalojados con el uso de la fuerza pública los 25 jóvenes que se encuentran en tratamiento, según la advertencia que les hizo la Dirección de Salud Municipal.

Comentó que desde el pasado martes, el Ayuntamiento colocó los sellos de clausura en el acceso principal del Centro y dieron un plazo de cinco días hábiles para deshabitar las instalaciones.

“Apenas ayer fui a ver a Otoniel, no me quiso atender, no nos la quieren dar porque estamos en una zona urbana donde se supone que no puede haber este tipo de lugares, lo que el presidente no se da cuenta es que no sólo afecta a 25 jóvenes sino a las familias de éstos ya que se les interrumpe el proceso y pueden recaer en las adicciones”, dijo la directora.

Resaltó que desde septiembre del año pasado inició operaciones este lugar; sin embargo, las autoridades municipales les han negado en reiteradas ocasiones la Licencia de Funcionamiento, al parecer por instrucciones del mismo Otoniel Segovia Martínez.

El proceso de rehabilitación consiste en un período de seis meses ingresados; el primer mes es para la desintoxicación y durante la estancia toman terapias motivacionales y psicológicas, hacen actividades deportivas, alimentación, por mencionar algunas.

“Se les enseña a través del manual que nos da la Secretaría de la Salud, que son temas de riesgo social, recaídas, riesgos emocionales, para que puedan salir adelante, pero la Licencia de Funcionamiento nos la han impedido y el mismo gobierno municipal nos está clausurando”, recalcó.

Ayer a las 3 de la tarde, la Guardia Nacional y personal del Instituto Nacional de Migración (INM) llegó al Centro de Rehabilitación Oasis, ubicado en la calle Flores Magón, quienes verificaron que los jóvenes ingresados acrediten su nacionalidad mexicana.