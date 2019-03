Por los niños del CRIT: Tigres Vs. Leones

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- ¡Va de nuevo! Como ocurrió el año pasado, los Tigres de Quintana Roo unen esfuerzos y voluntades para aportar su granito de arena en la constante búsqueda de ofrecer una mejor calidad de vida a los niños del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Quintana Roo.

Hoy por la noche, a partir de las 19:30 horas, las fieras disputarán el único juego de exhibición en su guarida, el ‘Beto Ávila’, en su pretemporada, y lo harán ni más ni menos que ante Leones de Yucatán, precisamente por esta noble causa.

“Muy contentos de estar listos para otra temporada, pero principalmente (hace énfasis) por estar aquí, en el CRIT, visitar a todos estos niños. Son unos héroes, la verdad, de lucha constante.

Siempre es bueno estar a la par de las asociaciones y apoyar con un poquito, que para ellos es mucho. Como dijo el chico, los niños esperan que nos ‘rompamos’ por lo que queremos, hacer nuestro trabajo con amor”, consignó ‘El Maestro’, Pablo Ortega.

Araceli Alegría, de Relaciones Públicas del CRIT, ofreció una charla a los felinos, sus invitados de lujo, a quienes explicó cómo opera el Centro en la atención que brinda a los pequeñines con alguna discapacidad.

La ponente hace una pausa e invita a Carlos Andrés Pérez Aguilar para que comparta la experiencia que ha vivido en el CRIT, hasta convertirse en un expositor profesional, capacitando a algunas empresas, pero principalmente, con el objetivo de transmitir un mensaje de amor.

En su silla de ruedas, el joven de 22 años desborda entusiasmo, un espíritu de lucha inquebrantable, a pesar de la parálisis cerebral que padece, ansioso por manifestarse ante sus interlocutores. Como ‘Charly’, en Cancún, un total de setecientos son atendidos, mientras que a nivel nacional, la cifra asciende a 15 mil.

“El 11 de marzo cumplí cinco años como conferencista profesional. ¿Por qué les comento esto? Porque de no haber llegado a esta gran familia, no sería el hombre tan exitoso que soy ahora, porque todos ellos (en el CRIT) me han acompañado con su amor y cariño.

Para mí, no es un partido normal, pues acá adentro lo vemos como algo que nos ayudará a salir adelante. Cada una de esas entradas (50 pesos en cualquier localidad) que ustedes harán posibles, a nosotros nos permitirá tener una mejor calidad de vida y dedicarnos a lo que nos gusta y apasiona”, dijo ‘Charly’.