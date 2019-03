La policía se mantiene firme para proteger a Solidaridad: Martín Estrada

Redacción/SIPSE

Playa del Carmen.- “Hoy es un día muy triste para todos nosotros, los compañeros de sangre azul nos encontramos de luto; yo conocí al comandante José del Carmen Rodríguez Madrazo hace 17 años cuando firmé su alta; saben perfectamente mi cariño y afecto por él, un hombre entregado, trabajador, un buen amigo, siempre activo en todas las detenciones y todo lo que hacía, estamos tristes pero esto nos hace más fuertes”, sostuvo el comandante Martín Estrada Sánchez, durante la ceremonia luctuosa.

Asimismo, el director general de Seguridad Pública y Tránsito, hizo un exhorto a todos los elementos de la corporación, “vamos a hacer sinergia, a unirnos para que esto no quede impune y sigamos combatiendo a quienes tanto daño le han hecho a México; los exhorto a que este dolor lo asumamos, porque esto no nos va intimidar, vamos a hacer equipo, yo seguiré adelante con ustedes en cada operativo y no vamos a caer. Hoy nos abandona José del Carmen Rodríguez Madrazo y nosotros vamos a trabajar fuerte en nombre de él”, puntualizó.

La despedida en honor del comandante Rodríguez Madrazo se llevó a cabo esta mañana en las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública y fue presidida por la presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete y familiares del comandante, quien dio su vida para regresar la tranquilidad a Solidaridad.

La presidenta municipal Laura Beristain Navarrete, en su mensaje a los integrantes de la corporación y a elementos del Ejército Mexicano y la Marina, ratificó su respaldo a los elementos de la Policía Municipal, así también patentizó todo su apoyo a la familia doliente, al tiempo que los instó a seguir el ejemplo del comandante quien trabajaba para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

“Rendimos homenaje al comandante Rodríguez Madrazo; compartimos ampliamente el sufrimiento y el dolor de sus familiares y compañeros”, citó.

“Vamos más unidos que nunca; que este lamentable suceso -lo que denomino una tragedia para esta familia, porque somos una familia-, nos dé aliento y retomar este espíritu de entrega y justicia tal como lo hizo el comandante José del Carmen Rodríguez Madrazo”, finalizó la edil.

En la ceremonia asistieron familiares del uniformado quienes también rindieron honores a quien honor merece: oficial José del Carmen Rodríguez Madrazo, “presente, presente, presente”, respondieron a una sola voz, elementos a cargo de la seguridad de Solidaridad.

El evento inició a las 6:45 de la mañana donde la banda de guerra ejecutó el Toque de Silencio para recibir el cuerpo presente de quien fue titular del grupo de motociclistas de reacción inmediata; donde se hizo el último pase de lista. Asimismo, compañeros y autoridades rindieron guardia de honor para finalmente, despedirlo con aplauso mientras la banda de guerra ejecutó el toque castrense Tres de Diana.

Estuvieron presentes integrantes del gabinete de gobierno, el secretario general del Ayuntamiento, Alfredo Miguel Paz Cetina; el coordinador de asesores de la presidencia municipal, Javier Medina Malagón; la directora general de Desarrollo Social, Deyanira Martínez Estrada; el director de Turismo, Ernesto Bertolucci Blanco y el asesor de Salud Mental, Carlos Núñez, entre otros.