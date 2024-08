Cero tolerancia al polarizado en el transporte público: Imoveqroo

El Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) intensificó su compromiso con la seguridad y la regulación en el transporte público, enfocándose en la eliminación del polarizado en taxis y combis.

Desde el inicio de la administración, se han retirado cerca de 2 mil 500 micas polarizadas, reafirmando la política de tolerancia cero en esta área.

Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, director general del Imoveqroo, destacó la importancia de este esfuerzo, explicando que el uso de polarizado en las ventanas de los vehículos de transporte público puede parecer inofensivo, pero tiene implicaciones significativas para la seguridad.

El polarizado excesivo dificulta la visibilidad tanto para los conductores como para los pasajeros, especialmente en situaciones de emergencia. Además, puede ocultar actividades ilícitas dentro de los vehículos, comprometiendo la seguridad y la supervisión.

En lo que va de 2024, el Imoveqroo ha llevado a cabo 964 filtros de supervisión y vigilancia en todo el estado. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha registrado ninguna infracción a los operadores de transporte público, según un comunicado oficial.

La Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo prohíbe claramente el uso de polarizado en unidades de transporte público. Las infracciones por esta razón se consideran graves y pueden conllevar multas que oscilan entre $16 mil 394.04 y $75 mil 999.00, según el artículo 198, fracción II, inciso p) de la Ley de Movilidad del estado.

Durante los primeros siete meses del año, se ha requerido que 148 unidades de transporte público retiren el polarizado. Este resultado es producto de una estrategia de supervisión diaria, inspección y vigilancia implementada por el Imoveqroo.

Alcázar Urrutia indicó que, en general, los operadores prefieren retirar el polarizado antes que enfrentar sanciones, lo que ha facilitado el cumplimiento de la normativa sin grandes conflictos.

Los inspectores de movilidad están trabajando activamente para retirar no solo los polarizados, sino también calcomanías que no cumplen con la cromática establecida. Este esfuerzo no solo busca garantizar la seguridad, sino también mantener una imagen adecuada del servicio público de transporte.