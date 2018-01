¡Cuidado! Ofrecen certificados apócrifos en redes sociales

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- Por medio de los grupos de Facebook se ofrecen trámites a corto plazo para obtener algún certificado de estudios; sin embargo, este documento se otorga sin cursar las materias correspondientes.

Esta situación se puede prestar a fraude, sostuvo Narcisa Pech Dzib, encargada de la Unidad de Enlace de los Servicios Educativos de Quintana Roo, en Solidaridad, quien comentó que no es la primera ocasión que se presenta; sin embargo, exhortó a los ciudadanos a no utilizar estos medios, pues además de cometer un delito, pueden poner en riesgo el dinero al entregarlo a un desconocido que no da certeza del trámite.

No sólo documentos de educación básica y media superior se ofrecen, sino también hasta de nivel licenciatura. Los costos de estos documentos apócrifos van desde los mil 500 a cinco mil pesos.

“El certificado sale en dos mil pesos, te lo damos en más o menos cinco días, todo depende del tiempo en que me puedas agilizar un par de fotografías tamaño infantil… ah, y también el pago, ya sea que nos podamos ver en algún sitio y me das la mitad o me haces un deposito en un Oxxo (…) todo es seguro”, comentó uno de los promotores de estos documentos.

La información va dirigida principalmente a trabajadores, quienes en sus respectivos centros de trabajo, sus empleadores, exigen algún certificado de estudios, ya sea para permanecer en sus puestos laborales o bien ascender a un mejor salario.

El capítulo IV del Código Penal Federal, el cual se extiende desde los artículos 243 al 246, informa a cerca de la falsificación de documentos oficiales, en donde se explica que las personas involucradas en esta transgresión se les puede aplicar una pena de hasta ocho años de prisión por incurrir en esta falta.

“El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. En el caso de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa”, especifica la Ley en su artículo 243.

Narcisa Pech dijo al final que dará parte a las autoridades educativas correspondientes para ahondar en una investigación.