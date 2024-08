‘CFE ignora reparación eléctrica’: denuncian vecinos de colonia de FCP

Vecinos de la colonia Jesús Martínez Ross en Felipe Carrillo Puerto, denunciaron públicamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por ignorar sus peticiones de reparación del suministro eléctrico, pues, desde hace más de unos dos meses han estado sufriendo constantes bajones de energía.

A pesar de que los afectados han acudido a la CFE a presentar sus quejas les ha hecho caso omiso a sus demandas, dándoles vueltas al asunto sin ofrecer una solución concreta, en esta ocasión se organizaron y presentaron una solicitud firmada por la decena de afectados en la que piden una pronta respuesta y acción para resolver esta problemática que ha afectado sus actividades diarias.

Ligia Quintal González vecina afectada, aseveró que han sufrido cortes eléctricos que se han estado presentando en varios domicilios desde el mes de abril, mayormente por las noches a partir de las 9:00 pm y 11:00 pm, extendiéndose hasta las 1:00 o 2:00 am, y durante las mañanas tienen constantes bajas en el voltaje, el cual los está afectando.

”Esta problemática lo hemos reportado en múltiples ocasiones en las oficinas y vía telefónica al 071, sin embargo, hasta la presente fecha no se ha tenido una solución o respuesta favorable a esta situación, no sabemos qué hacer, el calor nos está afectado, sobre todo a las personas adultas y niños, no podemos prender nuestros ventiladores, climas para que se mantengan frescos”.