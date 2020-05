“Chacho” cumple 25 años como la mejor mascota del béisbol mexicano

Cancún.- No necesita presentación. Su trayectoria avala un cuarto de siglo en la actuación, convertido en ícono de los ahora Tigres de Quintana Roo y del béisbol mexicano.

¡Con ustedes la mascota número uno de la Liga Mexicana de Béisbol!.... 'Chachoooo'.

“Siempre me llamó la atención ver a la botarga, ver a 'Chacho', sin embargo, nunca me imaginé que en algún momento lo personificaría y menos con el éxito que tiene ahora”

Pero, la historia del personaje estaría incompleta sin el principal cómplice de su éxito: Gabriel Jiménez Rivas, originario de la Ciudad de México.

"Así es, un servidor está cumpliendo veinticinco años de carrera, pues el personaje tiene más tiempo, desde los ochenta (1983). En mi caso, soy la tercera generación (antes que él, lo hicieron Arturo Cordero y Julio Carbonell)", expone el entrevistado a Novedades Quintana Roo.

Agrega que “son mis veinticinco años como actor y representante de una de las mascotas más famosas con las que cuenta el béisbol mexicano, muy contento con la organización y la familia Valenzuela porque, primero que nada, me dieron la oportunidad de seguir, tras el cambio de administración; muy agradecido con el señor Fernando y su esposa, Linda, igual con Karla y Fernando Jr., por permitirme portar el jersey como un estandarte, como siempre lo he llevado durante estos veinticinco años, desde 1995”,

Scouteado por “Chito”

Como relata Jiménez, a raíz de la llegada de Cuauhtémoc “Chito” Rodríguez Meza a la directiva felina a mediados de los noventa, ha recorrido cada una de las plazas que integran el circuito veraniego, consolidándose como el favorito de los aficionados.

"Esto ocurre desde la época de 'Chito', del señor Rodríguez, pero también con la dirección del fundador, don Alejo Peralta (qepd) y su hijo, Carlos. Ellos me invitaron cuando trabajaba como actor callejero en la Plaza Hidalgo de Coyoacán. Me scoutearon varias veces, se acercaron a mí y me ofrecieron el trabajo. Con mucho gusto, lo acepté porque, primero que nada, me gusta el béisbol, y le iba a Tigres. De pequeño, recuerdo, que iba al parque del Seguro Social a ver los juegos.

reconoce Gabriel, casado con Lizet Rubio, de Ciudad Obregón, Sonora. Su familia la completan, sus hijos, Liam y Kenneth.