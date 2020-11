Checa dónde se hará ahora el trámite de la licencia de conducir en Cancún

La Dirección de Tránsito de Cancún anunció que hasta el próximo miércoles 25 de noviembre se restablecerá el trámite de licencias de conducir.

Sin embargo, la renovación no se llevará a cabo en las instalaciones de la Dirección, sino en los dos módulos dispuestos en primera instancia para mejorar la atención al público y que han sido utilizados para continuar los trámites de la población.

Manuel García Couoh, titular de la dependencia, informó que esto se debe a que el sistema interno aún no está listo luego de los actos vandálicos ocurridos el pasado domingo en las instalaciones de la corporación.

Otro factor que también influyó para cancelar de momento el trámite de las licencias para manejar fue el intento de hackeo hace un par de días y que dañó el sistema operativo administrativo del municipio, por lo que no se pueden realizar algunas funciones como verificaciones ni cobranzas.

“(Por ello) no podemos brindar el servicio de licencias. Nos comentaron que el lunes estará restablecido el sistema, por lo que creo que para el día miércoles vamos a poder expedir las licencias, sólo en ambos módulos”.

Dónde se encuentran los módulos para tramitar la licencia de conducir

Los módulos a los que se refirió el funcionario fueron instalados a mediados de septiembre en Plaza Héroes y en las instalaciones del sindicato de taxistas de Cancún “Andrés Quintana Roo”.

Pero el hecho de que no se expidan licencias de manejo no significa que no haya trámites en estos módulos, pues también se atiende la resolución de las infracciones.

“Una vez calificada y pagada la infracción, deben venir a recoger la garantía, ya sea que les hayan quitado una placa o su licencia o tarjeta de circulación”.

García Couoh aseguró que no hay fecha para que las instalaciones de la Dirección de Tránsito vuelvan a operar, pues la Fiscalía General del Estado aún continúa con las investigaciones para deslindar responsabilidades por los actos vandálicos realizados el domingo pasado.

“Por ello ni siquiera podemos regresar a la oficina, porque la Fiscalía aún está en los peritajes y todo lo que implica, por lo que estamos trabajando paralelamente con los módulos”.

El entrevistado descartó que se vayan a abrir a habilitar más módulos en otros puntos de la ciudad.