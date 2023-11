Chetumal: abren oportunidad de empleo temporal

Ante la falta de personal para mantener podados y limpios los camellones en Chetumal, el Ayuntamiento de Othón P. Blanco, convoca a los interesados a formar parte del programa de empleo temporal para podado y limpieza de camellones de la capital del estado.

La convocatoria está publicada en la página web y redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Othón P. Blanco.

Requisitos para trabajo temporal en Chetumal

Los interesados en el trabajo, deben presentar su Clave Única de Registro de Población (CURP), comprobante de domicilio y la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE) en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, en el palacio Municipal, o también pueden acudir para pedir mayor información al respecto.

La publicación no indica la duración del empleo ni la remuneración económica.

Recientemente, Lidia Esther Rojas Fabro, décima cuarta regidora del cabildo del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, en sesión de Cabildo, exhortó a la Dirección General de Servicios Públicos municipales para que se pode, limpie y dé mantenimiento a las áreas públicas, parques, camellones y parques en la capital del estado.