Urge ambulancia nueva en Chetumal

CHETUMAL, Q. Roo.- De ocho millones que aporta el Gobierno Estatal a la Cruz Roja, entre 300 y 400 mil pesos le corresponde a la delegación de Chetumal; recurso insuficiente para su nuevo propósito: una nueva ambulancia.

Actualmente, buscan reunir un millón y medio de pesos para sus gastos operacionales del año dijo Billy Jean Peña Sosa, delegado de la Cruz Roja en Chetumal, quien confirmó que la necesidad actual que tiene la benemérita institución es adquirir una ambulancia para salir a carretera.

Resaltó que la “ambulancia más reciente” tiene 12 años, y es la única de las tres que tienen en Chetumal que sale a carretera por ser la más “nueva”. Dicha ambulancia llega hasta Felipe Carrillo Puerto.

Indicó que los otros dos vehículos prestan sus servicios en la ciudad de Chetumal; sin embargo su mantenimiento al ser ambulancias de más de una década, conlleva a un gasto extra a la delegación.

Además, solo en gasolina, comentó, tiene una erogación de entre tres mil y cuatro mil pesos mensuales por unidad.

“Vamos lento, no hemos tenido tanta participación. Hasta mediados de abril teníamos una recaudación cercana a los 400 mil pesos”, dijo.

Resaltó que son dos años que no han logrado cubrir la meta en la zona sur del estado; sin embargo, dijo que este año de no hacerlo tendrán que compensarlo con otras actividades, pues no pueden quedarse nada más con la cantidad que les donen, por el sueldo de los trabajadores.

Indicó que es a través de las damas voluntarias quienes llevan la labor de compensar los recursos en caso de no lograr en millón de pesos.

Carlos Constandse Madrazo, presidente del consejo estatal de la Cruz Roja, en su momento confirmó que la delegación de Chetumal es la única que ha estado trabajando con números rojos desde hace dos años.

Incluso, señaló que han tenido que “prestarle” recursos de un fondo que tiene la delegación para poder salvar sus gastos.

El pasado 21 de febrero, dio inicio el arranque de la Colecta Nacional de la Cruz Roja para las ocho delegaciones que existen en el Estado. De acuerdo a la información de la Cruz Roja en Chetumal, ésta cuenta con 303 trabajadores entre paramédicos y enfermeras, además del personal administrativo.