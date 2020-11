Chetumal: Analizan autorización de permisos para torneos y ligas deportivas

Autoridades del deporte en el municipio de Othón P. Blanco y de salud contemplarían la posibilidad de permitir la realización de torneos y ligas deportivas.

Héctor Herrera Valerio, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, señaló que, en conjunto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se analiza esta opción.

Esto luego de que el propio funcionario reconociera que ya no es posible controlar a toda la comunidad deportiva, que diariamente acude a las diferentes instalaciones deportivas y llevan a cabo encuentros y torneos, aunque hasta el momento no sea una actividad permitida dentro del color amartillo del semáforo epidemiológico estatal.

“En distintos lugares e instalaciones deportivas, tanto en la ciudad como en la zona rural, ya se están realizando actividades masivas como partidos de fútbol y de béisbol, sin seguir ningún tipo de protocolo sanitario, lo que pone en riesgo a mucha gente, pues se pueden contagiar de Covid-19”, señaló el entrevistado.

Es por ello que, en conjunto con la Cofepris, que es dirigida por Miguel Pino Murillo, se estudia la posibilidad de otorgar los permisos para reestablecer las actividades deportivas en las canchas municipales, con algunas condiciones que deberán cumplir los organizadores y presidentes de liga.

“Lamentablemente la ciudadanía ha restado importancia a la pandemia y ha relajado las medidas de higiene y seguridad y regresaron a las actividades deportivas masivas, por eso es que, como autoridades, debemos coordinar estas actividades, para que se lleven a cabo pero cumpliendo con todas y cada una de las indicaciones de las autoridades de salud”, dijo.

Herrera Valerio puso como ejemplo lo que sucede en estos eventos deportivos que se están llevando a cabo, donde ya no se utiliza el cubrebocas, no hay un puesto de verificación sanitaria donde se mida la temperatura corporal de los asistentes, ni cuentan con gel antibacterial ni tapetes desinfectantes de calzado, y, lo más importante, los deportistas acuden acompañados de sus familias y no respetan la sana distancia, detalles que son primordiales en el combate contra el coronavirus.

Dijo que en el transcurso de los próximos días sostendrá una reunión con el titular de la Cofepris, para determinar si se otorgan dichos permisos.