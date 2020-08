Chetumal: Anuncian posible reaparición de Joselito Velázquez al cuadrilátero

El próximo 5 de septiembre podría marcar el regreso del boxeador Joselito Velázquez al cuadrilátero, para enfrentar al yucateco Miguel Ángel Herrera.

La espera parece haber terminado para el púgil nacido en Oaxaca, pero radicado en Quintana Roo desde muy pequeño, pues ya hay fecha y rival para su próximo combate en el Boxeo Profesional, aunque solo resta que las autoridades sanitarias de la Ciudad de México autoricen la realización de esta función.

Joselito Velázquez tendría como rival al aguerrido Miguel Ángel “Joyita” Herrera, un boxeador originario de la ciudad de Valladolid, Yucatán, que tiene buen golpeo y excelente técnica, y que, sin duda alguna, será un sinodal bastante complicado para el orgullo quintanarroense.

El escenario para este combate serán las instalaciones de TV Azteca, en la capital del país, y se llevará a cabo a puerta cerrada, sin público asistente y sólo se podrá disfrutar a través de la transmisión de esa misma empresa.

No obstante, para que esto se pueda llevar a cabo todavía falta que las autoridades sanitarias, tanto del gobierno federal como de la Ciudad de México, autoricen la realización de esta función, dependiendo de la situación de la pandemia y del color en el que se encuentren en el semáforo epidemiológico.

En breve entrevista telefónica, Miguel Ángel Herrera aclaró que hasta el momento no se tiene nada concreto, pues únicamente esta pelea se encuentra como una posibilidad.

“Aún no se ha confirmado la pelea. Por mi parte no tengo nada en concreto y por eso mismo no he dicho nada al respecto… esperemos que haya noticias muy pronto”, señaló el boxeador yucateco.

Por su parte, Joselito Velázquez dijo que ya se encuentra preparándose para este compromiso que consideró de mucha importancia para su carrera.

Hasta el momento, Miguel Ángel Herrera, cuenta con 22 combates en el Boxeo Profesional, de los cuales cuenta con 19 victorias, ocho de las cuales han sido por nocaut y ha sufrido tres derrotas, mientras que Joselito Velázquez tiene marcha invicta de 12 peleas ganadas, de las cuales nueve han sido por la vía del cloroformo.