La falta de establecer una Asociación Estatal de Atletas Máster, ha ocasionado que los deportistas de estas categorías no tengan acceso a apoyos gubernamentales para participar en eventos nacionales e internacionales.

Wilson Chan, delegado de la Asociación Mexicana de Atletismo Máster, dijo que esta situación ocasiona que tengan que absorber la totalidad de los gastos en sus competencias, o solicitar el apoyo de empresarios locales para poder participar.

A lo largo de cada año existen varios eventos, tanto regionales, nacionales como internacionales, en los que la posibilidad de participar depende de los apoyos que se pueden conseguir entre la iniciativa privada, haciendo ventas de productos y lo que cada uno de los atletas pueda utilizar de sus propios recursos.

Y es que, al acudir a solicitar ayuda a las diferentes instancias del deporte, tanto estatal como municipales, los atletas Máster se topan con pared y son rechazados, por lo cual tienen que buscar entre amigos y conocidos.

Al respecto, Wilson Chan, atleta y delegado estatal de este deporte, reconoce que esto se debe a que en el estado de Quintana Roo no se cuenta con una Asociación de Atletismo Máster

“Lamentablemente esa es la realidad, al no vernos organizados y constituidos como una asociación no podemos acceder a esos apoyos, pues no tenemos el respaldo de la misma, es por eso que necesitamos cumplir con ese requisito para poder cambiar las cosas y contar con ese beneficio por parte de las autoridades”, señaló.

Además, dijo que otra situación que se deriva de la falta de esta organización, es el hecho de que en Quintana Roo sean muy pocos los atletas de las categorías Máster, pues tan solo en Chetumal existen apenas unos cinco, y en Cancún son más de 20 los deportistas mayores de 30 años.

“Con la fuerza de una Asociación ya podemos incluso organizar eventos, poder fomentar este deporte y multiplicar el número de deportistas mayores de edad que continúen activos en competencias”, dijo Wilson Chan.

Finalmente señaló que al año se realizan eventos como el Campeonato Nacional de Campo Traviesa, Campeonato Nacional de Marcha y Campeonato Nacional de Atletismo Máster, además, de los Campeonatos Centroamericanos, Panamericanos y el del Norte, Centro y Caribe, que se realiza cada cuatro años, sin dejar de mencionar el Campeonato Mundial.