Campesinos impiden acceso a dependencia federal

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los campesinos de cuatro municipios que se plantaron el martes en la Sedesol, ayer impidieron el acceso de Rosario Ortiz Yeladaqui, delegada de la dependencia federal y a los trabajadores.

Regina Maldonado Reyes, dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), informó que por acuerdo de su dirigencia nacional, la toma de las oficinas se realizó en toda la República, y no se permitirá el acceso del personal que labora en esa instancia hasta que haya respuesta favorable a sus demandas.

“El pasado martes, aproximadamente a las 2:00 de la tarde, nuestro líder nacional, Álvaro López Ríos, nos dio la indicación de no permitir el acceso al personal que labora en la Sedesol desde hoy (ayer), por no haber llegado a ningún acuerdo en la mesa de trabajo con Eviel Pérez Magaña, secretario de la Sedesol, se tuvieron que levantar los cuatro dirigentes de organizaciones campesinas, en la Ciudad de México”.

Precisó que en el Estado, son nueve proyectos los que inscribieron al padrón del Sistema de Focalización de Desarrollo (Sifode), con monto de un millón 950 mil pesos, en trabajos apícolas, porcinos y avícolas, en beneficio de 45 familias de los municipios de Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y Othón P. Blanco.

“En la mañana estuvo Rosario Ortiz Yeladaqui, delegada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quien alegó que hay errores en nuestros proyectos, eso no es cierto, a todos los técnicos, en su momento les llegó un correo notificando que los grupos fueron visitados y dictaminados como positivos”.

Agregó que también pidió el acceso al personal de la Sedesol, a lo que no accedieron, porque la indicación es que hasta que no se resuelva la situación no se permitirá abrir las oficinas.

Rosario Ortiz Yeladaqui, delegada estatal de la Sedesol, dialogó ayer en la mañana con Regina Maldonado Reyes, en busca de una solución, pero sin llegar a acuerdo alguno.

Dijo que los recursos que no se liberaron corresponden a aquellos proyectos que no reunieron los requisitos establecidos en las reglas de operación.

“La UNTA presentó nueve proyectos, de los cuales fueron aprobados, e incluso se hacen talleres de estos proyectos, y los otros evidentemente no cumplieron con las reglas de operación, y en ese sentido, Quintana Roo no es el problema, tendrán que ser las autoridades federales quienes nos indiquen lo conducente”.

Los agricultores, instalaron lonas y colchonetas, en ambas entradas de la Sedesol, una en la avenida Venustiano Carranza y la otra en la avenida Nápoles.