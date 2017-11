Candidata a dirigencia de taxistas presentan impugnación

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Rosmely Cel Pérez, candidata a la secretaría general del Suchaa de Othón P. Blanco, promovió ante la JLCA, recurso de inconformidad y/o impugnación en contra de la constancia de desechamiento del registro de su planilla.

En conferencia de prensa, informó que acudió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), también a promover el recurso en contra de la convocatoria para renovación del Comité Ejecutivo trienio 2018-2020, del Sindicato Único de Choferes de Autos de Alquiler (Suchaa) y el proceso de elección de la renovación del comité ejecutivo, ya que impide ejercer sus derechos a votar y ser votada como agremiada de participar en dicho proceso, a pesar de cumplir con todos los requisitos que marcó la convocatoria.

Además presentó un recurso de inconformidad o impugnación en contra de la constancia de desechamiento del registro de la planilla naranja para la elección del nuevo comité ejecutivo trienio 2018-2020, ante el H. Consejo Electoral, presidido por Héctor Armando Rojas Corral.

Agregó que el pasado 13 de noviembre, a las 8:00 de la noche, fue notificada por el Consejo Electoral del Suchaa que no cubrió toda la documentación y/o no cumplió con todos los requisitos señalados en la convocatoria para el proceso de selección, por lo que determinó y resolvió que la planilla naranja fue desechada del registro.

“Yo sí me registré en tiempo y forma y cumplí con todos los requisitos, las otras tres planillas no cumplieron con la convocatoria y los estatutos, pero recibieron su constancia de inscripción porque aceptaron firmar un pacto, acción que yo no acepté”.

Cel Pérez, señaló que las autoridades del Consejo Electoral y los representantes de las otras tres planillas, Sergio Cetina Valle (azul), Héctor Pérez (blanca) y Jaime Peraza (amarilla), incurrieron en diversas irregularidades y el proceso ha estado amañado desde el principio.

Hizo un llamado a Carlos Manuel Joaquín González, para que mande gente con la capacidad y neutralidad para que los derechos y estatutos de la convocatoria sea verificada y demostrar que todas las inconformidades presentadas son por ser verdad.

Los recursos de inconformidad, fueron presentados ayer jueves, la JLCA, no tiene un período de tiempo para contestar, pero el Consejo Electoral, tiene un lapso de tres a cinco días.