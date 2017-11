Candidata del Suchaa denuncia amenazas del actual dirigente

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Rosmely Cel Pérez, aspirante a la secretaría general del Suchaa por la panilla naranja, denunció ante la FGE a Sergio Cetina Valle, actual secretario general interino y aspirante, por amenazas y lo que resulte.

Dijo que los mensajes de amenazas hacia su persona las ha recibido desde el pasado mes de agosto, donde le indicaron que renuncie a la secretaría de acción femenil del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa) de Othón P. Blanco, al igual que le llevarán a su hijo en pedacitos, situación que se asentó desde el momento en que se inscribió para participar en las elecciones para elegir al secretario general del Suchaa, el próximo 3 de diciembre.

“Supe que recientemente, en un restaurante comieron Sergio Cetina Valle, Juan Diego Polanco Espadas, Julio César Castilla y otra persona, donde dijeron que me van a sacar de la contienda como sea, de hecho llegaron a pronunciar el nombre de Boga para que haga el trabajo y me quite de la disputa, cuñado de “El catrín”, anterior secretario general del sindicato, por lo que anoche fui a la Fiscalía General del Estado a interponer mi denuncia”.

La denuncia fue interpuesta ayer domingo 12 de noviembre, a la 1:00 de la madrugada, por lo que se abrió la carpeta de investigación correspondiente y quedó asentada con el número de caso FGE/QR/OPB/11/6195/2017 de la Unidad de Atención Temprana de la FGE.

La aspirante a encabezar el sindicato de taxistas, acudió ayer a las oficinas del Suchaa, donde de acuerdo con la convocatoria para la elección del secretario general, el Consejo Electoral debió en entregar la constancia de participación a los interesados, pero a pesar de haber cubierto en tiempo y forma con los requisitos, no recibió nada por supuestas inconsistencias en la integración de su planilla y quieren obligarla a firmar un acuerdo con los otros tres aspirantes al Suchaa, quienes sí presentaron anomalías en la integración de su planilla.

Cel Pérez, precisó que la planilla Azul encabezada por Sergio Cetina Valle, no cumplió con los requisitos, porque Julio César Castilla que participa en la cartera de Actas y Acuerdos violenta la convocatoria, porque perdió sus derechos de antigüedad como socio y no tiene los cinco años como mínimo que establecen los estatutos.

Añadió que la planilla Blanca, encabezada por Héctor Pérez, no puede participar porque pertenece a una coalición que no está legalmente constituida y perjudica los intereses económicos del Suchaa, al prestar un servicio exclusivo del sindicato.

“Jaime Peraza, encabeza la planilla Amarilla, pero no cumple con los cinco años de socio que exige la convocatoria como requisito”.

La aspirante a la secretaría general del Suchaa por la panilla naranja, informó que hoy lunes acudirá a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a presentar la impugnación correspondiente.