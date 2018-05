Lecheros de Q. Roo, sin mercado ni centros de acopio

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los productores de ganado de Leche en Quintana Roo, dejaron de producir porque no hay mercado para el producto y los centros de acopio existentes están abandonados desde hace más de tres años, según dio a conocer el presidente del Comité Estatal de Fomento y Producción Pecuaria, Alvino Enríquez Martínez.

Señaló que desde el 2015, los ganaderos dejaron de ordeñar las vacas y poco a poco han

ido comercializando las de raza lechera, al no existir mercado para el producto.

“Ya no producimos y no porque ya no existe ganado, sino porque no hay dónde comercializar el producto, la planta de Bacalar donde teníamos todas nuestra esperanzas, está abandonada desde hace mucho, entonces mientras no haya dónde comercializar el producto es muy difícil que se pongan a producir leche”, comentó.

Asimismo dijo que los tres centros de acopio existentes, el de Nicolás Bravo, el de Morocoy y el de Miguel Alemán, están en proceso de activación, pero el abandonados e inclusive este último fue una obra inconclusa, pues nunca se le puso el transformador y quedó estancada.

“Ningún centro de acopio está funcionando, en el de Miguel Alemán es una obra entre Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) con los productores directamente de la comunidad, no se quien falló ahí con el recursos, pero es importante que se eche andar”, agregó Enríquez Manríquez.

Explicó que mantener un ganado de establo como lo son las vacas productoras de leche, representa un costo elevado para los productores ganaderos de Quintana Roo, pues los costos se elevan hasta el 300 por ciento en mantener estos bovinos.

Recordó que al momento se cuenta con un hato ganadero de más de cien mil cabezas en la geografía estatal, de la cual el 85 por ciento se encuentra concentrado en la zona sur de Quintana Roo, en los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco, siendo de las principales actividades productivas de la zona.

Hizo un llamado al gobierno federal para que retomen estos proyectos y se realicen acciones conjuntas para reactivar las plantas procesadoras de Bacalar, y reactivar los centros de acopio existentes, además de buscar mercado para el producto, y así poder reactivar esta actividad de los ganaderos.

Por su parte, Efraín Ac Iste, dirigente ganadero del municipio de Othón P. Blanco, señaló que no existe producción de leche debido al abandono del Comité Estatal de Fomento y Producción Pecuaria a cargo de Alvino Enríquez Martínez, quien nunca está en su oficina, ni gestiona nada para los ganaderos.