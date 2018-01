Alistan comparecencia de ex dirigentes de gremio municipal

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El lunes próximo Ángel Pérez Chávez y Manuel XoolNik, ex secretario general y ex tesorero del Sutsaopb,respectivamente, deberán de comparecer ante la Comisión de Justicia y Vigilancia; de no presentarse, serán denunciados penalmente.

Juan Pablo Ley Moo, secretario generaldel Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Othón P. Blanco (Sutsaopb), informó que es la tercera oportunidad que los acusados de malversar 582 mil pesos de la caja de ahorro de los trabajadores con base tendrán para subsanar ese recurso; en caso de no hacerlo, en el transcurso de la semana serán presentadas las denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por desvío de recursos, malversación de fondos y robo.

Precisó que la Comisión de Justicia y Vigilancia hizo la observación por la malversación de 318 mil pesos de la caja de ahorro 2016-2017, y el Consejo Popular por 264 mil pesos de intereses que dejaron de cobrar por préstamos otorgados a personas allegadas a Ángel Pérez Chávez y Manuel XoolNik, dieron préstamos sin intereses.

Ley Moo, señaló que en diciembre del año pasado, los ex dirigentes sindicales fueron citados en dos ocasiones por la comisión, pero en la primera fecha no se presentaron, y en la segunda ocasión mandaron un oficio mal redactado.

“Será la última oportunidad que tengan para solucionar la situación, tienen que restablecer el daño ocasionado a los bolsillos de los ahorradores, los trabajadores conocen muy bien la situación y saben que la presentación de las denuncias dependerán si devuelven el recurso o no”.

Expresó que en caso de no llegar a ningún acuerdo, el ex secretario general y ex tesorero serán denunciados ante la FGE por un monto de 318 mil pesos, por ser la cantidad que físicamente pueden comprobar fueron extraídos.

La dirigencia del Sutsaopb, inició el procedimiento administrativo para expulsar a los ex dirigentes, el cual quedó asentado con el número de expediente SUTSAOPBCHPROCEDIMIENTOADMINISTRATIVO/001/2017, con fecha 13 de diciembre de 2017, por las anomalías cometidas en contra del gremio.

Para el proceso de expulsión, la documentación es generada por la Comisión de Justicia y Vigilancia, encargada de hacer llegar la notificación a los acusados a la secretaría general, quien hará lo propio ante Recursos Humanos del Ayuntamiento de Othón P. Blanco.