Casa de salud, sin medicinas para enfermedades degenerativas

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los habitantes de la comunidad de Sac-Xan denunciaron que la casa de salud de la comunidad, desde el año pasado, se quedó sin medicamentos para enfermedades degenerativas como Diabetes y Presión Arterial,

Clara Poxtan Barrios, habitante de la comunidad denunció que su padre, el señor Margarito Poxtan Vela, de 69 años de edad, desde el año pasado no le han suministrados los medicamentos que requiere para su enfermedad.

También te puede interesar: Sin medicamentos el Centro de Salud de Álvaro Obregón Nuevo

“Tenemos que viajar 25 kilómetros, para llegar a Chetumal y comprar las pastillas que no bajan de 500 pesos, y no solo compramos una, sino dos cajas cada mes, y no tenemos dinero, ya no tenemos nada hemos vendido animales para comprar el medicamento no podemos dejar a mi padre sin él”.

Mencionó que al igual que su padre, hay otros dos señores, de edad avanzada qué hacen gastos elevados para adquirir medicamentos.

La delegada de la comunidad de Sac-Xan, señaló que a través de algunas personas a conseguido la donación de algunos medicamentos con los que trata de contrarrestar esta situación para la población, sin embargo dijo tampoco es mucha.

Hizo un llamado a los habitantes de la comunidad, para que cualquier medicamento que necesiten la busque a ella, para ver la manera de gestionar a medicina, pero tiene que hacerse con tiempo, pues también es un trámite que ella como autoridad tiene que hacer.

“Tal vez la gente que no apoya donando los medicamentos, no lo puede hacer cada mes, pero siempre hay la manera de solucionarlo, sin embargo el llamado es para la Sesa para que tome cartas en el asunto, principalmente en este medicamento”, agregó.