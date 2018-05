Exigen mejoras a campo deportivo de Rojo Gómez

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Deportistas de la comunidad de Javier Rojo Gómez denunciaron la falta de pago de energía eléctrica del campo deportivo azucarero y el abandono en que se encuentra el único campo de la comunidad.

Integrantes del Club Azucarero de fútbol, quienes por temor a represalias omiten sus nombres, señalan que la comuna adeuda 30 mil pesos de energía de dicho espacio deportivo.

“Nosotros nos encargamos de la limpieza, pero luego ya nos dejaban jugar, dejaron de pagar la luz y ahora luce abandonado”.

El Secretario General de la Sección 136 del Sindicato azucarero Martin Barajas Linarte, señaló que a pesar de que este espacio fue construido con recursos propios del gremio azucarero, para esparcimiento de los jóvenes de la población.

Reconoció que el costo de energía eléctrica corresponde al Ayuntamiento.

“Desde hace años el ayuntamiento absorbida los gastos de la energía eléctrica, desconozco desde cuando se dejó de pagar la luz, sabemos que el adeudo es de 30 mil pesos”

Señaló que a pesar de que se hizo la solicitud a la comuna para que continuaran con el apoyo de la electricidad, únicamente han tenido negativas, y al no haber solvencia el campo deportivo permanece en abandono.

Explicó que el problema no es que no haya luz, el problema es que los jóvenes ya no están haciendo deporte, por lo que hay temor que por el ocio se dediquen a realizar actividades no precisamente para desarrollar algún deporte.

“Lo que tenemos el campo, las gradas, porterías, baños, todo se ha logrado, por parte del sindicato, la industria, y los deportistas, el gobierno no dio nada, por eso pensamos que podían absorber los costos de la energía eléctrica, pues es un espacio de uso común como no hay otro en toda la zona cañera.