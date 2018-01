Exigen habitantes de Xul-Há que delegado cumpla sus funciones

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Los habitantes de la Comunidad de Xul-Há demandan atención y solución a los problemas, exigen que el delegado Hugo Manzo Haro, cumpla con sus funciones de gestor ante las autoridades municipales.

Esperanza Lizeth Galindo, habitante de la comunidad denunció que toda la semana las oficinas de la delegación se encuentran cerradas, y cuando quieren un documento o alguna constancia, tienen que esperare hasta el fin de semana y tal vez con suerte lo puedan localizar en su casa.

“Si queremos un documento ya sabemos que en la delegación no está, tenemos que hacer guardia en su casa en la noche cuando llega de trabajar, o a veces tenemos que esperare hasta el fin de semana para poder solicitar un documento o una firma”, comentó.

El problema con las calles y el alumbrado público es desesperante para algunos habitantes quienes aseguran que mientras algunas comunidades son atendidas con algunos apoyos de pavimentación y mantenimiento de parques, en la comunidad estas cosas no hay quien las gestione debido a que el delegado le da prioridad a su trabajo en la Comisión Federal de Electricidad.

“Tenemos calles en pésimo estado, no sabemos si es porque no gestionan, pero en otras comunidades ya les dieron calles y los parques los rehabilitaron, aquí todo está abandonado, no hay quien gestione”, comentó Rosa Elena Huerto habitante del lugar desde hace diez años.

Asimismo señalaron que cuando hay algún problema como riña o algún problema vecinal no hay quien atienda ya que por cumplir sus funciones como trabajador de la CFE, mantiene abandonada las oficinas, y no hay quien atienda los problemas de la comunidad.

Coincidieron en mencionar que a veces si quieren realizar algún trámite o alguna gestión tienen que trasladarse de la comunidad a la cabecera municipal para lograr obtener lo que necesitan.

Para otros la falta de autoridad ha provocado que la delincuencia haga de las suyas, pues saben que no hay quien realice denuncie estas problemáticas o solicite ayuda a las corporaciones policiacas, pues existen muchos proyectos como la caseta de policía en la comunidad a la que ya no se le ha dado continuidad según explicó Leonel Muñoz Galardo.