Se presenta 'Allison' en Chetumal

Ángel Castilla/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El próximo 12 de abril, la banda de rock “Allison” ofrecerá un concierto en la “Cafebrería Huracán” de Chetumal, como parte de su gira por su décimo aniversario; en la tocada participarán ocho bandas más.

En conferencia de prensa, Rubén Palacios, director de la empresa chetumaleña ODE productions, informó que “Allison” festeja su décimo aniversario con una serie de conciertos en varias ciudades de la República, entre la que se encuentra Chetumal, para el beneplácito de todos los jóvenes a los que les gusta su música y el género del rock alternativo, además de que el evento es una plataforma que impulsa a las organizaciones musicales de la localidad.

También te puede interesar: Esta es la música hecha en Q. Roo: desde jazz hasta hip hop

Dijo que la banda originaria de la Ciudad de la Ciudad de México, tocará los éxitos de su disco titulado “Memorama”, en los que se encuentran las melodías “Baby please”, “Algo que decir” y el primer sencillo “Memora”.

“Lo más importante a destacar de este concierto es que participan ocho bandas más, de las cuales, cinco son de Chetumal, Aladin Fox, Karrusel, Have Become Star, Last Saturday y Desde Cero, las otras tres son provenientes de Estados Unidos, Ciudad de México y Mérida”.

Precisó que con esa clase de espectáculos se prevé posicionar a la capital del Estado como una ciudad importante que cuenta con lo necesario para albergar eventos importantes”.

Señaló que ODE productions, es microempresa conformada por un grupo de jóvenes chetumaleños, y este será el quinto evento que organizan en dos años, pero el primero con una banda de importante renombre, tanto a nivel nacional como internacional.

Rubén Palacios, agregó que el objetivo de la organización es diversificar la oferta cultural musical en la capital, además de impulsar la consolidación de los grupos locales.

“Buscamos ser esa plataforma en la que nuestras bandas del género rock puedan expresar y demostrar el gran talento que tienen, que sean conocidos tanto a nivel local como nacional a través de las redes sociales y puedan acceder a otros escenarios fuera de Chetumal”.

El evento es para todas las edades, los boletos en preventa tienen un precio de 200 pesos más cargo por el servicio, y el “Meet & Greet” (conocer y saludar a los integrantes del grupo), 660 pesos, el cual incluye entrada al evento, CD del grupo o playera.

Los puntos de venta son “EC Envíos”, avenida Erick Paolo Martínez número 461, y “Negro como tu suerte”, en avenida Independencia número 189.