Chetumal: Confía Soberanis López en lograr dos medallas en competencia de Powerlifting

La chetumaleña Jannin Soberanis López se prepara fuertemente para estar a tope en su participación dentro del Campeonato Nacional de Powerlifting, a celebrarse en la ciudad de Guadalajara.

Del 14 al 16 de marzo, la perla tapatía será sede de este espectacular evento, en el que recibirá a los hombres y mujeres más fuertes del país.

En fechas recientes se llevó a cabo en la capital del estado el Campeonato Regional de Powerlifting, donde participaron atletas de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Belice, en busca de obtener el boleto a la última instancia de este certamen.

Ahí estuvo presente Jannin Soberanis López, atleta que representa a la capital del estado y que ya tiene experiencia en competencias internacionales de este deporte, pues en el 2019 participó en el Campeonato Internacional de esta especialidad, celebrado en San José, Costa Rica, teniendo una excelente participación que le costó colgarse la medalla de bronce.

En esta nueva justa eliminatoria, la musculosa capitalina bajó de categoría y después de una gran participación dio las marcas necesarias para adjudicarse el boleto a la fase nacional de este Campeonato.

De esta forma, en un par de semanas Jannin Soberanis López viajará hasta la ciudad de Guadalajara, Jalisco, para formar parte de este evento en el que estarán los mejores atletas del Powerlifting de todo México.

Por tal motivo, la chetumaleña comentó que lleva una preparación bastante intensa desde principios de este año bajo las órdenes de su coach Alejandro Hoyos, pues el objetivo de su participación es regresar a casa con al menos dos medallas.

“No regresaré con las manos vacías, para esto me estoy preparando muchísimo y no pienso ir a perder el tiempo. Ya me he impuesto el reto de traer a Chetumal dos medallas de esta competencia y lo tengo que cumplir”, dijo la atleta, quien mencionó que este viaje y todos los gastos corren por cuenta propia y el apoyo de algunos patrocinadores.

El powerlifting o levantamiento de potencia es una disciplina de fuerza en la que básicamente el objetivo es levantar el mayor peso posible en tres movimientos básicos diferentes, los cuales son el press de banca, la sentadilla y el peso muerto.