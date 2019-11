Chetumal: Analizará Congreso sanciones por maltrato animal

Armando Galera/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El Congreso local prevé tener listo en los siguientes siete meses las adecuaciones necesarias a la Ley de Protección y Bienestar Animal en el tema de las sanciones, lo cual no fue considerado por la anterior XV Legislatura que la aprobó.

Por tal motivo, puntualizó, los diputados del Congreso local trabajarán de inmediato en especificar algunos puntos inconclusos de la nueva legislación vigente, incluyendo cuáles delitos de crueldad animal serán acreedores a sanciones penales, cuáles a sanciones económicas, para de que a partir de ese punto se adecúen las leyes secundarias tanto estatales y municipales.

“Tal como está la ley actualmente, existen lagunas legales como por ejemplo, en el tema de la prohibición de las corridas de toros y peleas de gallos. Porque te dice que no se permiten más en el Estado, pero no establece una sanción en contra de quienes las realicen”, dijo el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, el diputado por Morena, Edgar Gasca Arceo.

Respecto a este último tema, el legislador señaló que van a solicitar la información al Ayuntamiento de Benito Juárez respecto bajo qué condiciones fueron entregados los permisos para la “Fiesta Brava” que se realizará en la Plaza de Toros de Cancún, en diciembre próximo.

“Si la ley estipula que están prohibidas, entonces no se podrá llevar a cabo”, dijo, y añadió que respecto a lo dicho por el empresario taurino, Jorge Ávila, de que la legislación no es retroactiva, y por tanto no afectará la organización de este evento, pues los permisos fueron entregados mucho antes de la publicación de la norma, Edgar Gasca respondió que “vamos a analizar precisamente esto”.

“Pero la retroactividad es hacia los eventos que ya se realizaron en el pasado, pero los que aún se tienen programados, tendrán que cancelarse. Sin embargo, hoy nos reunimos precisamente con las organizaciones taurinas y de galleros para analizar este tema”, dijo el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional.