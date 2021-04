Chetumal: Consigue taekwondoín medalla de bronce en el Abierto de España

El taekwondoín quintanarroense, Carlos Sansores, consiguió medalla de bronce en el Abierto de España de Tae kwon do, evento que sirvió de preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Junto a María Espinoza, el atleta quintanarroense, ya clasificado a la máxima justa deportiva del mundo, dieron una excelente muestra del poderío azteca en esta importante competencia, donde se presentaron los mejores artemarcialistas del mundo.

Carlos Sansores pasó la primera ronda bye, y en la siguiente venció al croata Iván Sapina por 13-12, para avanzar a las semifinales y asegurar medalla.

Ya en la ronda por el boleto a la gran final, el taekwondoín caribeño tuvo serios problemas al enfrentar a un excelente rival como lo fue el croata, con quien protagonizó un gran duelo, que se definió en los últimos instantes con apretada piarra de 10-9, favorable para el europeo, que le arrebato a Sansores la posibilidad de luchar por el oro y tuvo que conformarse con el bronce.

“Mi sentir en la competencia es que hubo muchos sentimientos encontrados ya que fue un año de no poder pisar un tatami de manera oficial en competencia; sin embargo, pudimos regresar con muchos ánimos y muy contentos. Ahora hay que seguir trabajando los detalles que faltan para la competencia primordial y seguir analizándolos. Esto es así y debemos seguir adelante y siempre tener agarrado el sueño que es los Juegos Olímpicos”, mencionó Sansores.

Por su parte, María Espinoza venció en la primera ronda a Urgence Mouega de Gabón por 9-7, y después derrotó en los cuartos de final a la española Elisabeth Piedras por 12-9.

En la semifinal eliminó a la española Adriana Hernández por 14-2, y en la final cayó ante la croata Doris Pole por 10-8, y para así quedarse finalmente con la medalla de plata en la categoría de menos de 73 kilos.

"Me sentí bien en esta competencia y teníamos muy claro que es lo que se debía trabajar en este Abierto, en el sentido de que no importaba que competidora tuviera enfrente sino aplicar lo que se trabajó en el CNAR, y creo que las cosas salieron bien, aunque también tuvimos detalles que debemos de mejorar. Me voy contenta por el resultado, por los combates que he hecho y eso me da ritmo de combate ya que en Europa es otro estilo de combate”, dijo.

