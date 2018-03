Ex aspirante impugna declaratoria de independientes

Benjamín Pat/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Andrés Ruiz Morcillo, ex aspirante a la candidatura independiente por Othón P. Blanco, confirmó que únicamente está en espera de la notificación oficial de los resultados del Ieqroo para proceder a interponer la impugnación correspondiente.

Consideró que se hubo acciones del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) que generó incertidumbre jurídica, porque incluso, de último momento se realizaron modificaciones a las cifras finales enviadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

También te puede interesar: Con derecho a registro, cinco aspirantes independientes

Además, la última verificación realizada por la Dirección de Partidos Políticos del organismo estatal no estaba prevista en la calendarización y no se hizo del conocimiento de los aspirantes.

“Aun no me llega la notificación y no sé bajo qué argumentos se dio la improcedencia, pero pues vimos que incluso de último momento estuvieron cambiando cifras”, señaló el entrevistado.

Según la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, una vez recibida la notificación formal, Ruiz Morcillo, cuenta con un plazo de cuatro días para interponer ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo el recurso legal.

Ruiz Morcillo envió en su oportunidad, un total de ocho mil 669 respaldos ciudadanos, de los cuales, le fueron validados únicamente siete mil 666 firmas.

“Si revisamos los apoyos ciudadanos veremos que obtuve muchos más apoyos ciudadanos que otros candidatos, lo que significa que tengo suficiente respaldo ciudadano para estar en la boleta y eso lo vamos a tratar de hacer valer, en el marco de la ley”, señaló el entrevistado.

La declaratoria de procedencia fue emitida por el Ieqroo a favor de Julio Alfonso Mauricio Velásquez Villegas, a quien le validaron siete mil 835 respaldos, una diferencia de apenas 169 con las que tuvo Ruiz Morcillo.

Según el calendario electoral, los registros de candidatos a presidentes municipales serán del 1 al 10 de abril próximos, en las que tendrán derecho a registrarse los cinco aspirantes independientes avalados.