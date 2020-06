Chetumal: Dejan sin seguros al campo en plena pandemia y temporada de huracanes

Más de 70 mil hectáreas de cultivos en Quintana Roo quedaron abandonados a su suerte. En pleno año de pandemia y temporada de huracanes, el Gobierno Federal canceló los seguros catastróficos para el campo, por lo que en caso de inundación o sequía los campesinos estarán solos.

Mediante un oficio enviado a los presidentes de los comisariados ejidales, las autoridades agropecuarias confirmaron la decisión del gobierno federal de no presupuestar para este año dinero para la protección del campo.

La contratación debió realizarse entre marzo y abril, lo cual no sucedió. El gobierno estatal confirmó que no hubo convenio de colaboración, por lo que no se puede dar trámite a las solicitudes de los productores agropecuarios que hayan sufrido pérdidas de sus cultivos por las lluvias e inundaciones ocurridas o las que puedan ocurrir.

De acuerdo con la información, Agroasemex debía encargarse de la estrategia de protección ante contingencias climatológicas, según lo estipulado en el artículo 33 del Presupuesto federal 2020.

Sin embargo, hasta la fecha Agroasemex no ha establecido el convenio de colaboración con las entidades federativas, confirmó la Sedarpe a través de un documento girado a los ejidos.

Ante esa situación, no se puede dar trámite a las solicitudes de los productores agropecuarios que hayan sufrido pérdidas de sus cultivos por las lluvias e inundaciones ocurridas o las que puedan ocurrir.

"No contar con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la contratación del Seguro Agropecuario Catastrófico. No obstante, según lo establecido… Agroasemex sería el responsable de operar la estrategia", informó la Secretaría local.

Desde el pasado 23 de marzo, las autoridades de la Sedarpe solicitaron a la Sader la información referente al status del esquema de aseguramiento que anualmente se contrata en coparticipación, pero solo recibieron las malas noticias.

Luis Alfonso Torres Llanes, secretario de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca en la entidad, explicó que actualmente analizan la situación para ver de qué manera apoyar a los productores rurales.

"Estamos analizando, es un tema delicado porque los afectados principales son los productores del sector agropecuario", dijo.

Según las cifras de esta dependencia, en Quintana Roo son alrededor de 30 mil productores agropecuarios dedicados a diferentes cultivos, la mayoría en el sur del estado.

Lo que siembran en sus tierras es principalmente maíz espequero que tan sólo el año pasado fueron más de 54 mil hectáreas y que este año se está haciendo el conteo, aunque se espera una cifra similar.

El año pasado por ejemplo se siniestraron alrededor de 20 mil hectáreas, para lo cual se dispusieron unos 58 millones de pesos para el pago de primas de seguros catastróficos en coparticipación del gobierno federal y local, que este año no se tuvo porque la Federación se echó para atrás.

La Sedarpe aportó unos 20 millones de pesos para la cobertura de esos seguros en 2019; este año en los municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo se reportaron lluvias e inundaciones severas que arrasaron con todo a su paso.

Pedro Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena en el Congreso local, explicó que es en estos municipios donde se concentra la mayor parte de los cultivos de Quintana Roo y ya se analiza de qué forma se puede apoyar al sector agropecuario desde la XVI Legislatura; por lo pronto ya se envió el exhorto a la Federación para la liberación del Fonden.

Productores

20 mil de maíz espequero

Cinco mil frutales (pitahaya, sandía, naranja, entre otros)

Tres mil apicultores

Dos mil de invernaderos.

Principales cultivos en Quintana Roo

Maíz grano

Piña

Limón

Sorgo grano

Chile verde

Frijol

Pitahaya

Soya

Calabaza chihua