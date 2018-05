Acusan a presidente de Comité de Sanidad de despojo de tierras

Carlos Castillo/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Ejidatarios acusan al presidente Estatal del Comité de Sanidad Vegetal, Evaristo Gómez Díaz de querer despojar a septuagenaria de sus tierras, en la comunidad de Carlos A. Madrazo.

Jorge Martín Vargas García, hijo de un ejidatario, denunció públicamente que pretenden despojar a su madre y a otra mujeres de la tercera edad, de más de 40 hectáreas de tierras cuyas tierras fueron trabajadas por sus ahora difuntos esposos, en contubernio con Juan Silveira Mayen, presidente del Comisariado Ejidal.

“Estos terrenos la mayoría son de los fundadores ejidatarios y fueron destinados para ganadería, esa superficie que tenemos de 40 hectáreas, que le pertenecen a Raquel Sánchez Contreras y a mi madre, son dos personas de la tercera edad que estos quieren dejar desamparadas”, dijo.

Indicó que como ejidatario se acercó al presidente del Comisariado Ejidal, Juan Silveira Mayen y al presidente del Consejo de Vigilancia, Jorge Balam a quienes les comunicó la situación y hacen caso omiso, por lo que presume que están de parte de Evaristo Gómez, Fabio Calderón y Mateo Canché, quienes invadieron estas 40 hectáreas desde el año pasado.

“Nosotros nos percatamos de estos desde el 16 de septiembre del año pasado, cuando se metieron a desmontar primero a la orilla de carretera, por lo que presumimos que son protegidos, ya que los invasores son ex autoridades ejidales”, dijo.

Explicó que el 17 de diciembre acudió al presidente del comisariado ejidal, a quien le pidió que anexara este problema al orden del día o en asuntos generales y este no quiso y lo saboteó al no desahogar la orden del día de la asamblea.

“Y el mismo 18 de diciembre comuniqué estos problemas a una visitadora de la Procuraduría Agraria; sin embargo, hasta la fecha que ya vamos para los ocho meses, no hacen nada, no sé si hay complicidad entre la PA y el comisariado ejidal”, destacó.

Asimismo dijo que lo que quieren es que se respeten las tierras “que se salgan los señores, no vamos a negociar nada pues aunque no puedan trabajar la tierra por falta de recursos, no quiere decir que no tengan dueño”.

Se intentó localizar a Evaristo Gómez Díaz, presidente del Comité de Sanidad y al comisariado ejidal para que den su versión sobre las acusaciones; sin embargo, no fue posible.