'Lluvia' de goles en el fútbol rápido mixto

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- Una auténtica lluvia de goles se presentó esta semana durante el desarrollo de las actividades de la categoría Mixta de la Liga de Futbol Rápido de la Unidad José Romero Molina.

Las actividades dentro de esta electrizante jornada arrancaron con el choque entre las escuadras de Cabrera FC y Boys and Girls, quienes saltaron al terreno de juego con lo mejor de sus plantillas.

También te puede interesar: Intensa jornada en el fútbol de bardas en la Romero

Tan pronto se escuchó el silbatazo inicial y el balón se puso en movimiento la escuadra de Cabrera FC tomó las riendas del encuentro y se convirtieron en los dueños de la pelota, manejando los tiempos y el ritmo del juego.

No pasó mucho tiempo cuando los ahijados del profesor Eduardo Cabrera comenzaron a bombardear la cabaña de una débil plantilla de Boys and Girls, que no tuvieron armas para defenderse.

Los goles comenzaron a llegar y Cristina Zaragoza fue quien se despachó con la cuchara grande al perforar el marco en cuatro ocasiones, mientras que Karen Hernández, Farid Hadad, Alejandra Cabrera y Darany Abreu, cerraron la cuenta para el 8-0 con el que el cuadro de Cabrera FC arrolló a su rival.

Posteriormente tocó el turno para las plantillas de Tunes Squad y los Banquetes Gloria, quienes de igual manera protagonizaron un duelo bastante irregular y desequilibrado.

Las cosas fueron ampliamente dominadas por los Tunes Squad, quienes tomaron las cosas con bastante seriedad y les llenaron de balones la portería a los cocineros.

Harlett González brilló en este encuentro al destrozar la cabaña con nueve potentes riflazos, mientras que Carlos Tun, Jaime Carrasco, David Góngora y Josué Martínez, concretaron la monumental goleada de 13-3 con la que Tunes Squad se llevó los tres puntos.

La tercera goleada de la jornada fue protagonizada por Los Yarifos, que le pasaron encima a los Thunders con aplastante marcador de 12-3.

Yazuri Estrella fue la jugadora más destacada al anotar seis goles, mientras que Mayté Díaz colaboró con tres más, Víctor López, y dos tantos de Miguel Pisté.