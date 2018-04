Chetumaleño, con la mira en el Consejo Mundial de Lucha Libre

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El luchador chetumaleño, Hades, buscará su oportunidad de probar suerte en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Luego de sus grandes demostraciones de talento y de las emocionantes batallas que ha protagonizado ante las principales estrellas del pancracio mexicano, el ídolo de la afición chetumaleña, Hades, ha recibido buenos comentarios por parte de promotores y se ha abierto la posibilidad de que el luchador capitalino vaya a probar suerte a la capital del país.

“Afortunadamente es verdad, gracias a mis últimas luchas que he tenido con gente como Mephisto, Místico, Volador Júnior y las diferentes figuras que han venido a Chetumal he recibido buenos comentarios y se ha abierto la posibilidad de que vaya a probar suerte, aunque todavía no hay una fecha exacta”, dijo el gladiador.

El entrevistado dejó en claro que hasta el momento no ha recibido una invitación formal por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), aunque confía en que ésta sea recibida en próximas fechas.

Por tal motivo, dijo que mientras tanto se estará preparando al máximo para estar en mejor forma y demostrar su talento y llenarle el ojo a los directivos de la máxima empresa de Lucha Libre en el país.

“En el Consejo Mundial de Lucha Libre ya saben de mí gracias a la recomendación de gente como el propio Mephisto, el referee Noriega, entre otros más, que han dado información sobre mis capacidades”.

En cuanto a esta posibilidad, el gladiador dijo que aceptaría la invitación sin dudarlo, pues esa es la oportunidad que tanto ha estado esperando y de ser así cumpliría uno de sus más grandes sueños como luchador profesional.

Así mismo dijo que está consciente de los sacrificios que esto traería, pues tendría que dejar su empleo, su casa y su familia, aunque fue claro en señalar que “Todo sueño conlleva a un sacrificio y más tarde se tendrán las recompensas”.

Finalmente agradeció al público chetumaleño por todo su apoyo que le brindad en cada presentación, pues subrayó que gracias a ellos se prepara diariamente para mejorar su nivel y mantenerse en el gusto de su afición.