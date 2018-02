Atletas se quedan sin pista de Remo y Canotaje

Miguel Maldonado/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Cojudeq entregará la pista de remo y canotaje que se encuentra en la comunidad Huay-Pix por negarse a pagar una renta mensual, de 30 mil pesos al Ejido Santa Elena.

Los ejidatarios emplazaron al Instituto de Cultura Física y Deporte de Quintana Roo, para que en dos meses desaloje el terreno donde se encuentran el material deportivo del equipo estatal de Remo.

Manuel Varguez Ramírez, presidente del comisariado del Ejido Santa Elena, informó que se llevó a cabo una reunión con representantes del gobierno estatal, con quienes se acordó la recuperación de este inmueble.

“El acuerdo al que llegamos con el Gobierno del Estado es que hoy nos entregarán oficialmente nuestras tierras y les daremos un plazo de dos meses para que los atletas terminen sus entrenamientos y ya desocupen este terreno a orilla de la Laguna Milagros que actualmente ocupa la Pista de Remo y Canotaje”, dijo.

Al respecto, Antonio López Pinzón, director general del Instituto de Cultura Física y Deporte de Quintana Roo, confirmó la noticia y dijo que hasta el momento no se cuenta con una medida alterna o instalaciones contempladas para el traslado de los más de 30 deportistas que practican esta disciplina y ocupan dichas instalaciones.

“Lamentablemente no contamos con el presupuesto para el pago de rentas, y menos de 30 mil pesos como pretendían cobrarnos los ejidatarios. Es un tema que heredamos, no es justificante, pero los presupuestos son limitados y no logramos un acuerdo que beneficie ambas partes en este tema”.

Javier López Quintero, atleta canoísta, seleccionado nacional mexicano y oriundo de la comunidad de Huay-Pix, lamentó que ya no tendrán un lugar dónde entrenar en el estado.

Consideró como injusto el hecho de que sus compañeros atletas sean expulsados de este lugar que albergó a la selección estatal durante 12 años.

“No sé qué decir, creo que es algo que deberían considerar porque nos van a afectar a todos. Los deportistas que usamos esta pista somos de Huay-Pix y de Chetumal y ahora ya no tendremos donde entrenar. Es injusto que los ejidatarios estén más preocupados por sus intereses económicos que por las actividades deportivas”.

El atleta se encuentra concentrado en la Ciudad de México preparándose rumbo a la edición 2018 de los Juegos Centroamericanos.